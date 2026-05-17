Američki kongresmeni kritikovali Pentagon zbog obustave slanja trupa u Poljsku Republikanski kongresmen Don Bacon opisuje odluku kao "šamar u lice" i Poljskoj i baltičkim državama

Američki kongresmeni iz obje stranke oštro su kritikovali Pentagon nakon što je otkazao planirano slanje hiljada američkih vojnika u Poljsku, ključnog saveznika NATO-a koji graniči s Ukrajinom, javlja Anadolu.

Prema izvještaju TVP World-a, ovaj potez uslijedio je nakon potvrde da je ministar odbrane Pete Hegseth zaustavio rutinsko rotaciono slanje oko 4.000 američkih vojnika iz Teksasa, koji su trebali početi devetomjesečnu misiju u Poljskoj.

Poljska igra glavnu ulogu u vojnom prisustvu NATO-a na istočnom krilu saveza usred kontinuiranih sigurnosnih zabrinutosti povezanih s ruskim ratom u Ukrajini.

Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell rekao je da je odluka donesena nakon "sveobuhvatnog, višeslojnog procesa" i negirao je da je donesena iznenada.

Međutim, nekoliko visokopozicioniranih zastupnika odbacilo je to objašnjenje. Republikanski kongresmen Don Bacon rekao je da poljski zvaničnici nisu bili unaprijed obaviješteni i opisao je odluku kao "šamar u lice" i Poljskoj i baltičkim državama.

Govoreći tokom saslušanja Odbora za oružane snage Predstavničkog doma 15. maja, Bacon je kritikovao način na koji je Pentagon postupao u vezi s tim pitanjem, dok je predsjedavajući odbora Mike Rogers rekao da Kongres nije pravilno konsultovan.

"Nismo zadovoljni", rekao je.

Demokratski kongresmen Eugene Vindman tvrdio je da je ovaj potez možda prekršio američki zakon, rekavši da je Kongres odredio minimalni broj trupa za Evropu i zahtijevao od Pentagona da prijavi takve promjene.

Još jedan visokopozicionirani demokrata Adam Smith opisao je otkazivanje kao "duboko frustrirajuće" i moguće nezakonito.

Poljski premijer Donald Tusk rekao je u petak da je taj potez "čisto logistički" i da ne predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti.

"Dobio sam uvjeravanja da su ove odluke logističke prirode i da neće direktno uticati na sposobnosti odvraćanja ili našu sigurnost", rekao je Tusk novinarima.

"Sve je pod kontrolom", dodao je.