Zastupnik Derek Tran poziva Trumpovu administraciju da iskoristi sva diplomatska sredstva kako bi osigurala oslobađanje 20-godišnje Same Safi

Američki kongresmen osudio pritvaranje palestinsko-američke studentice: Izrael je drži bez optužnice Zastupnik Derek Tran poziva Trumpovu administraciju da iskoristi sva diplomatska sredstva kako bi osigurala oslobađanje 20-godišnje Same Safi

Američki kongresmen u ponedjeljak je kritikovao izraelsko pritvaranje palestinsko-američke studentice na okupiranoj Zapadnoj obali, karakterizirajući incident kao kršenje osnovnog pravičnog postupka, javlja Anadolu.

"Duboko sam uznemiren pritvaranjem Same Safi u izraelskom zatvoru", rekao je zastupnik Derek Tran, demokrata iz Kalifornije.

Napomenuo je da je 20-godišnja studentica odvedena iz svog doma usred noći i da se i dalje drži bez formalnih optužbi.

Palestinsko društvo zatvorenika potvrdilo je da je Safi pritvorena ranije ovog mjeseca zajedno s još tri studentice.

Tran je opisao hapšenje kao dio "uznemirujućeg obrasca" izraelske vlade koja Palestincima uskraćuje njihova prava, često na štetu njihovog zdravlja i sigurnosti.

Ustvrdio je da Washington mora od svojih saveznika tražiti standarde jednake pravde i pozvao državnog sekretara Marca Rubia da odmah intervenira kako bi Safi sigurno vratio kući, koristeći "sva dostupna diplomatska sredstva".

Glasnogovornik američkog State Departmenta rekao je za Anadolu da je administracija "svjesna pritvora Amerikanca na Zapadnoj obali".

Zvaničnik je rekao da Trumpova administracija ozbiljno shvata svoju obavezu da pomogne građanima u inostranstvu i da "prati situaciju", iako nisu podijeljeni daljnji detalji zbog zaštite privatnosti.

Prema palestinskim podacima, otprilike 23.000 osoba je pritvoreno na okupiranoj teritoriji od početka sukoba u Gazi.