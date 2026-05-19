Američki imam osudio napad na Islamski centar u San Diegu U pucnjavi ubijeno pet osoba, uključujući dvojicu osumnjičenih napadača u San Diegu u Kaliforniji, saopštila je policija

Američki imam nazvao je pucnjavu u kojoj je u ponedjeljak poginulo pet osoba u Islamskom centru u San Diegu u Kaliforniji „krajnje nečuvenom“, javlja Anadolu.

„Nikada ranije nismo doživjeli ovakvu tragediju“, rekao je novinarima Taha Hassane, koji obavlja funkciju direktora Islamskog centra u San Diegu gdje se incident dogodio.

Nadležne vlasti su u ponedjeljak saopštile da su tri žrtve i dvojica osumnjičenih napadača ubijeni u pucnjavi u ovom centru.

Izražavajući podršku zajednici, Hassane je kazao da bi sve bogomolje u gradu, uključujući džamije, morale uvijek biti zaštićene.

„Krajnje je nečuveno ciljati bogomolju. Naš islamski centar je mjesto molitve. Ljudi dolaze u islamski centar da se mole, da slave, da uče, i to ne samo muslimani, već imamo ljude iz svih sfera života“, rekao je on.

Naveo je da je ujutro prije incidenta grupa nemuslimana došla u centar „samo da bi učila o našoj vjeri i našoj kulturi“.

„Tako da je ovaj (napad) nešto što nikada nismo očekivali“, dodao je imam.

Izrazio je duboku zahvalnost ljudima „koji su nas kontaktirali iz cijele zemlje, pa čak i iz inostranstva kako bi uputili saučešće“, kao i onima koji su ponudili pomoć.