Američki avion udario pješaka tokom polijetanja u Denveru Dvanaestero putnika zadobilo lakše povrede nakon incidenta na pisti aerodroma

Avion Frontier Airlinesa smrtno je udario pješaka tokom polijetanja u petak navečer na Međunarodnom aerodromu Denver u američkoj saveznoj državi Colorado, saopštili su zvaničnici aerodroma.

"Frontier let 4345 prijavio je udar u pješaka tokom polijetanja", navodi se u saopštenju aerodroma objavljenom na platformi društvenih medija X, sa sjedištem u SAD-u, dodajući da su na mjestu događaja reagovale ekipe za hitne slučajeve.

Zvaničnici aerodroma rekli su da je došlo i do kratkotrajnog požara na motoru, koji je brzo ugasila vatrogasna služba Denvera.

Prema saopštenju, pješak je preskočio ogradu aerodroma i udaren je otprilike dvije minute kasnije dok je prelazio pistu.

Osoba je proglašena mrtvom na mjestu događaja i ne vjeruje se da je bila zaposlenik aerodroma. Vlasti su saopštile da osoba još nije identifikovana.

Zvaničnici su saopštili da je u trenutku incidenta u avionu bila 231 osoba.

Dvanaestero putnika zadobilo je lakše povrede, među kojima je petero prevezeno u lokalne bolnice na liječenje.

Pista na kojoj se incident dogodio zatvorena je zbog istrage.

Putnici su autobusom prevezeni do terminala, a većina ih je kasnije napustila aerodrom drugim letom Frontiera.