Prema izvještajima, za sada nema žrtava

Američke snage gađale sjedište mornarice IRGC-a u sjevernom Iranu Prema izvještajima, za sada nema žrtava

Američki napad bio je usmjeren na sjedište mornarice Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) u Zibakenaru, u sjevernom Iranu, u petak, javila je poluozvanična novinska agencija Fars, prenosi Anadolu.

Vlada provincije Gilan saopštila je da je u napadu pogođeno sjedište „Hazrat Seyyed al-Shohada“ u ovom obalnom gradu.

Prema preliminarnim procjenama, za sada nije prijavljeno da ima žrtava, dodaje se u saopštenju.

Najnoviji događaji uslijedili su usred eskalacije tenzija između SAD-a i Irana, pri čemu su obje strane angažovane u seriji udara i osvetničkih napada širom regije.