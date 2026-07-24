Američke snage gađale sjedište mornarice IRGC-a u sjevernom Iranu

Rania R.a. Abushamala
24. juli 2026.•Ažuriranje: 24. juli 2026.
Američki napad bio je usmjeren na sjedište mornarice Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) u Zibakenaru, u sjevernom Iranu, u petak, javila je poluozvanična novinska agencija Fars, prenosi Anadolu.
Vlada provincije Gilan saopštila je da je u napadu pogođeno sjedište „Hazrat Seyyed al-Shohada“ u ovom obalnom gradu.
Prema preliminarnim procjenama, za sada nije prijavljeno da ima žrtava, dodaje se u saopštenju.
Najnoviji događaji uslijedili su usred eskalacije tenzija između SAD-a i Irana, pri čemu su obje strane angažovane u seriji udara i osvetničkih napada širom regije.