Američka zastupnica ponovo predložila rezoluciju o priznavanju palestinske Nakbe

Američka zastupnica Rashida Tlaib ponovo je u četvrtak podnijela rezoluciju u Kongresu SAD-a kojom se obilježava 78. godišnjica Nakbe i potvrđuje pravo palestinskih izbjeglica na povratak, javlja Anadolu.

"Nakba nikada nije završila", rekla je Tlaib u saopćenju.

"Danas izraelski aparthejdski režim čini genocid u Gazi, nasilno brišući cijele zajednice širom okupirane Zapadne obale i Jerusalema, te bombardujući palestinske izbjegličke kampove u Libanu. To je kampanja za brisanje Palestinaca iz postojanja."

Rezolucija pod nazivom "Priznavanje tekuće Nakbe i prava palestinskih izbjeglica" dolazi uoči 78. godišnjice Nakbe 15. maja.

Arapski termin "Nakba", što znači "katastrofa", odnosi se na raseljavanje stotina hiljada Palestinaca tokom rata 1948. godine i stvaranja države Izrael.

Tlaib je optužila izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovu vladu da žele trajno raseliti Palestince iz Pojasa Gaze i proširiti vojne prijetnje na južni Liban.

"Pravi mir mora se graditi na pravdi i neotuđivom pravu na povratak palestinskih izbjeglica", rekla je.

Rezoluciju je zajednički podržalo nekoliko demokratskih zakonodavaca, uključujući Alexandriju Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayannu Pressley i Betty McCollum.