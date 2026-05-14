Američka zastupnica ponovo predložila rezoluciju o priznavanju palestinske Nakbe

Diyar Güldoğan
14 Maj 2026•Ažuriranje: 14 Maj 2026
Američka zastupnica Rashida Tlaib ponovo je u četvrtak podnijela rezoluciju u Kongresu SAD-a kojom se obilježava 78. godišnjica Nakbe i potvrđuje pravo palestinskih izbjeglica na povratak, javlja Anadolu.
"Nakba nikada nije završila", rekla je Tlaib u saopćenju.
"Danas izraelski aparthejdski režim čini genocid u Gazi, nasilno brišući cijele zajednice širom okupirane Zapadne obale i Jerusalema, te bombardujući palestinske izbjegličke kampove u Libanu. To je kampanja za brisanje Palestinaca iz postojanja."
Rezolucija pod nazivom "Priznavanje tekuće Nakbe i prava palestinskih izbjeglica" dolazi uoči 78. godišnjice Nakbe 15. maja.
Arapski termin "Nakba", što znači "katastrofa", odnosi se na raseljavanje stotina hiljada Palestinaca tokom rata 1948. godine i stvaranja države Izrael.
Tlaib je optužila izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovu vladu da žele trajno raseliti Palestince iz Pojasa Gaze i proširiti vojne prijetnje na južni Liban.
"Pravi mir mora se graditi na pravdi i neotuđivom pravu na povratak palestinskih izbjeglica", rekla je.
Rezoluciju je zajednički podržalo nekoliko demokratskih zakonodavaca, uključujući Alexandriju Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayannu Pressley i Betty McCollum.