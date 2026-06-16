Flota od 72 američka aviona za dopunjavanje goriva zauzimaju gotovo polovinu parking mjesta na aerodromu kod Tel Aviva

Američka vojska priprema povlačenje 20 posto aviona za dopunjavanje goriva s aerodroma "Ben Gurion" Flota od 72 američka aviona za dopunjavanje goriva zauzimaju gotovo polovinu parking mjesta na aerodromu kod Tel Aviva

Američka vojska priprema povlačenje 20 posto svojih aviona za dopunjavanje goriva s izraelskog aerodroma "Ben Gurion" nakon sporazuma između Washingtona i Teherana o okončanju njihovog sukoba.

"Ovaj potez dolazi nakon što su Washington i Teheran postigli memorandum o razumijevanju koji otvara put ka trajnom okončanju rata", izvijestio je izraelski Kanal 12.

Emiter nije naveo da li će avioni biti premješteni izvan Izraela ili prebačeni u baze izraelskog ratnog zrakoplovstva, kako je u nedjelju sugerisala izraelska ministrica saobraćaja Miri Regev.

SAD ima 72 aviona za dopunjavanje goriva stacionirana na aerodromu "Ben Gurion", koji zauzimaju gotovo polovinu parking prostora aerodroma.

Regionalne tenzije eskalirale su od kraja februara nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran, u kojima je poginulo više od 3.000 ljudi. Teheran je odgovorio napadima na zemlje Zaljeva i Izrael, kao i ograničenjima prolaza kroz Hormuški moreuz.

Washington i Teheran postigli su privremeno primirje 8. aprila uz posredovanje Pakistana, prije nego što su najavili okvirni sporazum s ciljem okončanja sukoba.

Očekuje se da će sporazum biti formalno potpisan u Švicarskoj 19. jula.