Izvinjenje dolazi nakon što je reporterka ABC7 Abigail Velez rekla da ne može pronaći Bosnu i Hercegovinu na karti i da je ne zanima da sazna više o zemlji

Američka reporterka se izvinila zbog komentara o Bosni i Hercegovini Izvinjenje dolazi nakon što je reporterka ABC7 Abigail Velez rekla da ne može pronaći Bosnu i Hercegovinu na karti i da je ne zanima da sazna više o zemlji

Reporterka ABC7 iz Los Angelesa Abigail Velez izvinila se u subotu narodu Bosne i Hercegovine i bosanskoj fudbalskoj reprezentaciji nakon što je naišla na brojne kritike zbog komentara koje je dala uoči utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva u fudbalu između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine.

U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama, Velez je rekla da je dala "nepromišljen komentar u eteru koji je bio neosjetljiv i neprimjeren".

"U lošem pokušaju da se malo zabavim sa takmičenjem na Svjetskom prvenstvu, otišla sam predaleko", napisala je.

"Izvinjavam se narodu Bosne i fudbalskoj reprezentaciji. Svjetsko prvenstvo bi trebalo da bude ujedinjenje zajednica širom svijeta, a moj komentar nije odražavao taj duh."

Zaključila je poželjevši "svim timovima sve najbolje dok nastavljaju putovanje Svjetskim prvenstvom".

Izvinjenje je uslijedilo nakon reakcija na komentare koje je Velez dala tokom emisije, a u kojima je rekla da neće moći locirati Bosnu i Hercegovinu na karti, priznala da ne zna gotovo ništa o toj zemlji i da je ne zanima da sazna više, prije nego što je rekla da se Bosna treba pripremiti za suočavanje sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Izjave su se brzo proširile društvenim mrežama, uključujući X i Instagram, izazivajući oštre kritike i pozive na izvinjenje.