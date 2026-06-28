Kapiten iranske fudbalske reprezentacije kritikovao FIFA-u zbog "nelojalne" konkurencije

Kapiten iranske fudbalske reprezentacije kritizirao je FIFA-u i njenog predsjednika Giannija Infantina zbog njihovog ponašanja na najvećem fudbalskom turniru, Svjetskom prvenstvu, nazivajući tretman kojem je njegov tim bio podvrgnut "nepravednim".

"Ovo je katastrofalno Svjetsko prvenstvo; katastrofa", rekao je Mehdi Taremi novinarima nakon treće grupne faze protiv Egipta rano u subotu, požalivši se da FIFA nije bila u stanju riješiti probleme s kojima su se suočili od početka turnira 11. juna.

"Oni (FIFA) moraju riješiti svaki problem ovdje, ali nažalost, nisu mogli riješiti od početka."

Taremi je dodao: "Gospodin Infantino je došao u našu svlačionicu nakon prve utakmice i rekao je, 'to je samo početak', ali grupna faza se završava sutra. A mi ovdje nemamo naše logističke ljude."

"Oni nemaju vizu."

Mnogim ključnim pomoćnim osobama iranskog tima odbijene su vize, dok su timovi iz drugih zemalja imali pri ruci svoje puno osoblje za podršku.

Taremi je izrazio nezadovoljstvo zbog toga što su nakon meča protiv Egipta, on i njegovi saigrači morali da napuste pacifički severozapadni američki grad Sijetl u Tihuanu u Meksiku, što je dodatno putovanje od nekoliko sati koje drugi timovi nisu morali da pređu.

Tim je prvobitno planirao da se bazira tokom turnira u Tusonu, u američkoj jugozapadnoj državi Arizona, ali se preselio u Meksiko krajem maja pošto su se tenzije između SAD-a i Irana nastavile na Bliskom istoku.

Sukob je izbio 28. februara nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo niz uzvratnih napada Teherana.

Reprezentacija Irana i njeno osoblje više puta su govorili da su se suočili s poteškoćama pri ulasku i izlasku iz Sjedinjenih Država na utakmice.

„Volimo ljude Meksika. Volimo Tiuanu. Ali kao profesionalni igrači, profesionalna konkurencija, to nije u redu”, rekao je Tarem.

Dodatni sati putovanja tamo-ovamo kojima je podvrgnut iranski tim – za razliku od drugih timova – ostavlja ih bez vremena za odmor, „bez oporavka, bez ičega, nije fer“, rekao je.