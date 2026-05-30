Američka i kubanska vojska održale rijedak sastanak na perimetru zaljeva Guantanamo Komandant Južne komande sastao se s visokim kubanskim vojnim zvaničnicima radi kratke razmjene mišljenja o pitanjima operativne sigurnosti

Komandant Južne komande SAD-a sastao se u petak s visokim kubanskim vojnim zvaničnicima na perimetru pomorske stanice Guantanamo u rijetkoj razmjeni mišljenja licem u lice između oružanih snaga dvije zemlje.

General Francis Donovan sastao se s generalom kubanskog armijskog korpusa Robertom Legrom Sotolongom, prvim zamjenikom ministra načelnika Generalštaba i drugim visokim kubanskim vojnim zvaničnicima "radi kratke razmjene mišljenja o pitanjima operativne sigurnosti", napisala je Južna komanda SAD-a na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Donovan je također vodio procjenu sigurnosti perimetra pomorske baze i razgovarao o zaštiti snaga, sigurnosti pripadnika vojske i njihovih porodica te operativnoj spremnosti sa zvaničnicima baze, saopćio je SOUTHCOM.

Prethodno je američka delegacija, predvođena direktorom CIA-e Johnom Ratcliffeom, posjetila Havanu radi razgovora sa zvaničnicima, a obje strane su razgovarale o odnosima i sigurnosnoj saradnji.

Kuba se suočava s ozbiljnom nestašicom goriva i široko rasprostranjenim nestancima struje otkako je SAD uveo naftni embargo 30. januara.

Američki državni sekretar Marco Rubio ranije je pokušavao negirati postojanje embarga, ali izvršna naredba koju je Trump potpisao 29. januara eksplicitno prijeti uvođenjem američkih tarifa svakoj zemlji "koja direktno ili indirektno prodaje ili na drugi način isporučuje bilo kakvu naftu Kubi".

Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez Parrilla rekao je na otvorenoj debati na visokom nivou u Vijeću sigurnosti UN-a prošle sedmice da akcije Washingtona podrivaju međunarodni mir i sigurnost i predstavljaju "čin rata" kroz energetsku blokadu.