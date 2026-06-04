Transsaharski plinovod je veliki energetski projekt osmišljen za transport prirodnog plina iz Nigerije u Evropu preko Nigera i Alžira

Alžir gradi novu dionicu transsaharskog plinovoda Transsaharski plinovod je veliki energetski projekt osmišljen za transport prirodnog plina iz Nigerije u Evropu preko Nigera i Alžira

Alžir je u četvrtak počeo izgradnju nove dionice Transsaharskog plinovoda, velikog energetskog projekta osmišljenog za transport prirodnog plina iz Nigerije u Evropu preko Nigera i Alžira, javlja Anadolu.

Alžirski ministar energetike i rudarstva Mohamed Arkab i predstavnici Nigerije i Nigera otvorili su prve operacije zavarivanja plinovoda, koji će imati promjer od 48 inča.

Prema projektnoj dokumentaciji podijeljenoj novinarima, nova alžirska dionica protezat će se 1.210 kilometara od granice s Nigerom do Aoulefa, gdje će biti povezana s mrežom za transport plina koja vodi do polja Hassi R'Mel, najvećeg polja prirodnog plina u Africi.

Odatle će se plin transportovati do izvoznih terminala u Beni Safu na zapadnoj obali Alžira ili El Kali na istoku blizu tuniske granice.

Transsaharski plinovod jedan je od najvećih energetskih infrastrukturnih projekata u Africi, ukupne dužine 4.327 kilometara, koji povezuje nigerijski grad Warri s Hassi R'Melom kroz Niger.

Plinovod se proteže 1.185 kilometara unutar Nigerije i 720 kilometara unutar Nigera. Alžirski dio proteže se na 2.424 kilometra, od čega se 1.210 kilometara gradi novo, dok preostala udaljenost čine postojeći plinovodi koji transportuju plin s južnih polja do crpnih stanica i sjevernih gradova.

Arkab je rekao da će projekt omogućiti transport više od 20 milijardi kubnih metara prirodnog plina godišnje iz Nigerije i Alžira na evropska tržišta.

Rekao je da projekt odražava viziju alžirskog predsjednika Abdelmadjida Tebbounea o jačanju afričke saradnje i proširenju partnerstava među zemljama globalnog Juga.

Ministar je opisao plinovod kao "pokretač ekonomskog i društvenog razvoja, izvor bogatstva i zapošljavanja te alat za jačanje afričke energetske integracije", uz podršku regionalnoj i međunarodnoj energetskoj sigurnosti.

Nigerski ministar nafte Hamadou Tene najavio je da će Niger zvanično početi izgradnju dionice od 720 kilometara koja prelazi preko njegove teritorije početkom 2027. godine.

Opisao je projekat kao "historijski poduhvat koji će imati značajan ekonomski i društveni uticaj na zajednice duž trase naftovoda" u Nigeru.