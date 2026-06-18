Učesnici i posrednici sastat će se u Burgenstocku radi početnih pregovora, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova

Švicarska pozdravila američko-iranski mirovni plan Učesnici i posrednici sastat će se u Burgenstocku radi početnih pregovora, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova

Švicarska je u četvrtak pozdravila potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, navodeći da će se učesnici i posrednici sastati u turističkom mjestu Burgenstock u petak radi početnih pregovora.

"Švicarska pozdravlja potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su jučer potpisale obje zemlje na najvišem nivou", saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova.



​​​​​​​"Potpisivanje je važan korak ka deeskalaciji u regiji."

"Trenutno ostaje plan da se Sjedinjene Američke Države i Iran, zajedno s posrednicima Pakistanom i Katarom te drugim uključenim zemljama, sutra sastanu u Burgenstocku radi početnih pregovora o provedbi sporazuma", dodaje se u saopćenju.

Iran je rano u četvrtak saopćio da je memorandum o razumijevanju od 14 tačaka sa Sjedinjenim Američkim Državama, čiji je cilj okončanje rata, formalno finaliziran nakon što su predsjednici obje zemlje potpisali tekst sporazuma.

Portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Baghaei izjavio je da je "Islamabadski memorandum" postao potpuno zvaničan nakon što su ga potpisali i Teheran i Washington, prenijela je poluzvanična iranska novinska agencija Mehr.

Baghaei je rekao da je sporazum potpisan digitalno te potvrdio da će se pregovori u okviru memoranduma fokusirati isključivo na nuklearna pitanja i ublažavanje sankcija.

Dodao je da će dvije strane pregovarati do 60 dana, uz mogućnost produženja razgovora ukoliko to bude potrebno zbog složenosti pitanja koja su predmet pregovora.