Španski šef diplomatije ismijao američke prijetnje izbacivanjem iz NATO-a Ministar vanjskih poslova s podsmjehom odbacio sugestiju da bi Španija mogla biti uklonjena iz alijanse

Španski ministar vanjskih poslova odbacio je u petak sugestije Sjedinjenih Američkih Država da bi se Španija mogla suočiti s isključenjem iz NATO-a zbog neslaganja oko ciljanih izdvajanja za odbranu, prenosi Anadolu.

„Budimo ozbiljni!“, rekao je Jose Manuel Albares uz smijeh kada je upitan o izvještajima da SAD žele ukloniti Španiju iz alijanse zbog odbijanja da troši 5 posto svog BDP-a na odbranu.

Također je kazao da nema „nikakvih naznaka“ da Washington razmatra povlačenje trupa iz vojnih baza u Španiji, kao što je to učinio u Njemačkoj.

Albares je branio ulogu Španije unutar alijanse uoči sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a u Helsingborgu, u Švedskoj, rekavši da je zemlja premašila trenutni cilj izdvajanja NATO-a, pri čemu su troškovi za odbranu dostigli 2,1posto BDP-a. Cilj od 5 posto ne bi trebao početi prije 2035. godine.

„Kamo sreće da su svi NATO saveznici posvećeni euroatlantskoj sigurnosti kao što je to Španija“, rekao je Albares.

Govorio je o „historijskom raspoređivanju“ španskih trupa u misijama NATO-a na njegovom istočnom krilu, Mediteranu, te o kontinuiranom raspoređivanju raketnog sistema Patriot u Turskoj.

„Španija je pouzdana zemlja koja uvijek ispunjava ono što kaže“, kazao je. „Sve kapacitete koje je NATO tražio, mi smo isporučili.“

Albares je također razgovarao s novinarima o španskim državljanima koji su se nalazili na brodu flotile pomoći za Gazu, a koju je ove sedmice napao Izrael.

Četvorici aktivista koji su bili dio globalne flotile „Sumud“ (Global Sumud Flotilla) bila je potrebna medicinska pomoć, rekao je, ne ulazeći u više detalja.

Dodao je da se Španija nada da će Evropska unija sankcionisati izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira zbog videozapisa koji je objavio na internetu, a koji prikazuje zlostavljanje članova flotile.