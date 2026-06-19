Vojska saopćila da je među poginulima i komandant bataljona

Četiri izraelska vojnika poginula u južnom Libanu Vojska saopćila da je među poginulima i komandant bataljona

Četiri izraelska vojnika, uključujući komandanta bataljona, poginula su u borbama u južnom Libanu, saopćila je u petak izraelska vojska.

U saopćenju se navodi da je potpukovnik Dor Gedalia Ben Simhon (32) iz Beit HaShite, komandant 52. bataljona 401. brigade, poginuo tokom borbenih dejstava u južnom Libanu.

Vojska je dodala da su u istom incidentu poginula još trojica vojnika, ali da njihova imena još nisu odobrena za objavljivanje te će biti saopćena naknadno.