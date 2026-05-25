Stručni štab Zmajeva na raspolaganju je imao sve pozvane reprezentativce, čime su kompletirane aktivnosti ekipe pred nastavak intenzivnih priprema za predstojeće obaveze

"Zmajevi" odradili trening u Trening centru u Butmiru Stručni štab Zmajeva na raspolaganju je imao sve pozvane reprezentativce, čime su kompletirane aktivnosti ekipe pred nastavak intenzivnih priprema za predstojeće obaveze

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a izabranici selektora Sergej Barbarez danas su odradili novi trening u Trening centru FK Sarajevo u Butmiru, javlja Anadolu.



Stručni štab Zmajeva na raspolaganju je imao sve pozvane reprezentativce, čime su kompletirane aktivnosti ekipe pred nastavak intenzivnih priprema za predstojeće obaveze.



Reprezentativci Bosne i Hercegovine trenirat će narednih dana u Trening centru FK Sarajevo u Butmiru, dok će predstavnicima medija biti omogućen pristup tokom prvih 15 minuta svakog treninga.

Za utorak u 12.30 sati planirano je obraćanje reprezentativaca i članova stručnog štaba novinarima u hotelu Malak na Ilidži, dok u srijedu nisu predviđene izjave za medije.

Zvanična konferencija za novinare reprezentacije Bosne i Hercegovine bit će održana u četvrtak u prostorijama N/FS BiH u Sarajevu s početkom u 11 sati. Istog dana Zmajevi će odraditi i posljednji trening u Butmiru od 17 sati.

Prijateljska utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije igra se u petak na stadionu Stadion Asim Ferhatović Hase u Sarajevu.