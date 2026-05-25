BiH predstavila nove dresove za Svjetsko prvenstvo, spoj tradicije i modernog dizajna

Nogometni savez Bosne i Hercegovine predstavio je u ponedjeljak nove dresove u kojima će reprezentacija BiH nastupiti na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

Novi dizajn kombinuje tradicionalne motive s modernim sportskim elementima, s ciljem da naglasi identitet i energiju reprezentacije poznate kao „Zmajevi“.

Domaći dres zadržava prepoznatljivu plavu boju, uz dodatak elegantnih detalja, dok je gostujuća garnitura u bijeloj boji sa suptilnim šarama koje osvježavaju ukupni izgled opreme.

Reakcije navijača na društvenim mrežama su uglavnom pozitivne, uz ocjene da novi vizuelni identitet vjerno odražava borbenost i duh ekipe.

Javnost s velikim interesovanjem očekuje prve utakmice na Svjetskom prvenstvu, nadajući se da će nova oprema donijeti sreću i doprinijeti ostvarivanju značajnog rezultata.

Iz Saveza su najavili da će službena prodaja replika dresova početi uskoro, uz već izraženo veliko interesovanje među navijačima.

Izabranici Sergeja Barbareza pripremaju se u Sarajevu uoči prijatelsjke utakmice sa Sjevernom Makedonijom u glavnom gradu BiH 29. maja, nakon čega će otputovati na završne pripreme i Mundijal. Svoj drugi nastup na smotri najboljih na svijetu BiH će otvoriti u Torontu, protiv domaćina Kanade. U grupi će snage odmjeriti još s Katarom i Švicarskom.