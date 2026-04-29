PSG u spektaklu pobijedio Bayern 5:4 u prvom polufinalu Lige prvaka

PARIZ (AA) - Paris Saint-Germain (PSG) savladao je ekipu Bayerna iz Minhena rezultatom 5:4 u spektakularnoj prvoj polufinalnoj utakmici UEFA Lige prvaka na Parku prinčeva.

Gosti su poveli već u 17. minuti golom Harryja Kanea, ali je domaći tim uspio preokrenuti rezultat u meču punom uzbuđenja i golova.

Za PSG su pogađali Ousmanea Dembelea dva puta, Khviche Kvaratskhelije također dva puta te Joao Neves.

Golove za Bayern postigli su Michael Olise, Dayota Upamecano i Luis Diaz, ali to nije bilo dovoljno da izbjegnu poraz. Nastavak drame u ovom duelu očekuje se u revanšu u Minhenu.

U drugom polufinalu Lige prvaka sutra će igrati Atletico Madrid i Arsenal.