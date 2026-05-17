U izraelskom napadu na mjesto za podjelu hrane u Gazi ubijene tri osobe

Mehmet Nuri Uçar
17 Maj 2026•Ažuriranje: 17 Maj 2026
Najmanje tri osobe su ubijene, a mnoge su ranjene u izraelskom napadu na mjesto za distribuciju hrane u opkoljenom Pojasu Gaze, javlja Anadolu.
Prema zdravstvenim izvorima, mjesto za distribuciju hrane u humanitarne svrhe, postavljeno u dvorištu kuće u blizini bolnice Al-Aksa u sjevernom Deir al-Balahu, pogođeno je s dva projektila ispaljena iz izraelskog drona.
Prvi izvještaji ukazuju na to da su tri osobe ubijene, a mnoge su ranjene u napadu.
Očevici su naveli da je napad izazvao široko rasprostranjenu paniku u blizini bolnice Al-Aksa i da su povrijeđeni nakon incidenta prevezeni u bolnicu.
Aktivnosti humanitarne pomoći i distribucije hrane često su meta izraelskih napada na Pojas Gaze.