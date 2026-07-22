Luka Modrić ostaje u AC Milanu još jednu sezonu Hrvatski reprezentativac zadržava iste finansijske uslove, a novi trener Ruben Amorim istakao njegovu važnost za ekipu

Kapiten Hrvatske Luka Modrić nastavit će karijeru u italijanskom fudbalskom velikanu AC Milanu, što je potvrđeno nakon što je s klubom sa stadiona San Siro postigao dogovor o produženju saradnje za sezonu 2026/27., prenijela je u utorak italijanska novinska agencija ANSA.

Prema navodima italijanskih medija, finansijski uslovi ugovora ostaju nepromijenjeni.

Četrdesetogodišnji veznjak zarađivat će 3,5 miliona eura neto po sezoni, uz mogućnost dodatnih bonusa.

Novi trener Milana Ruben Amorim ranije je, na konferenciji za novinare povodom svog predstavljanja, nagovijestio da će Modrić ostati u klubu, istakavši da je riječ o izuzetno važnom igraču za njegov tim.

ANSA navodi da će se Modrić uskoro priključiti saigračima na pripremnoj turneji po Australiji.