Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da „originalni dogovor“ o otvaranju mosta „više ne važi“, odbacujući odluku Otave da most otvori bez prisustva Washingtona

Kanada otvorila most Gordie Howe usred trgovinskog spora sa SAD-om Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da „originalni dogovor“ o otvaranju mosta „više ne važi“, odbacujući odluku Otave da most otvori bez prisustva Washingtona

Kanada je u petak održala ceremoniju otvaranja mosta Gordie Howe koji povezuje Detroit u američkoj saveznoj državi Michigan i Windsor u kanadskoj provinciji Ontario, nakon osam godina izgradnje i u vrijeme aktuelnog trgovinskog spora sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Kanadski zvaničnici u Windsoru obilježili su ceremoniju presijecanja vrpce na kanadskoj strani prijelaza, bez učešća predstavnika SAD-a.

Ceremoniji su prisustvovali predstavnici kanadske vlade, provincije Ontario, Uprave mosta Windsor-Detroit, kompanije Bridging North America, kao i članovi porodice pokojne kanadske hokejaške zvijezde Gordieja Howea, po kojem je most dobio ime.

Kanadski ministar stanovanja i infrastrukture Gregor Robertson rekao je da očekuje kako će most biti otvoren u ponedjeljak, iako američke vlasti još nisu potvrdile datum otvaranja na svojoj strani granice.

„Zaista se radujemo tome. Sistemi su spremni na ovoj strani granice, a razumijemo da je tako i na američkoj strani“, rekao je Robertson. „Imamo novi načelni dogovor koji je postavio put za otvaranje u ponedjeljak.“

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da „originalni dogovor“ o otvaranju mosta „više ne važi“, odbacujući odluku Otave da most otvori bez prisustva Washingtona.

„Kanada je povukla poziv Sjedinjenim Američkim Državama za otvaranje mosta Gordie Howe, što je u redu, s obzirom na to da plaćaju značajne CARINE Sjedinjenim Državama, ali originalni dogovor o mostu, koji je prethodna administracija veoma loše ispregovarala, više ne važi“, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Dodao je da su „promijenjeni uslovi dogovora tako da Sjedinjene Američke Države sada dobijaju 50 posto profita“.

Washington je ove sedmice najavio dodatne carine od 50 posto na određenu kanadsku robu, uključujući proizvode poput vina, hokejaških palica i cementa, saopćila je Bijela kuća.

Demokratski članovi Predstavničkog doma Kongresa SAD-a ranije ove godine pokrenuli su istragu zbog višemjesečnog kašnjenja SAD-a u otvaranju mosta, tvrdeći da je Trump to učinio kao uslugu velikom donatoru Republikanske stranke koji je vlasnik obližnjeg mosta između SAD-a i Kanade.