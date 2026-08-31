Legendarni kapiten poručio da se ispraznio i da nema više šta dati, naglasivši da je uvijek ostavljao sve za dres Argentine

Lionel Messi se oprostio od dresa reprezentacije Argentine Legendarni kapiten poručio da se ispraznio i da nema više šta dati, naglasivši da je uvijek ostavljao sve za dres Argentine

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Lionel Messi zvanično je objavio da se povlači iz reprezentacije Argentine, obrativši se navijačima dirljivom porukom na svojoj službenoj Facebook stranici, javlja Anadolu.

"Nakon ovog vremena koje je prošlo od finala, poslije mnogo razmišljanja, želim vas sve obavijestiti da se povlačim iz reprezentacije…", napisao je Messi.

Dodao je da je to bila odluka koja ga je boljela i koja ga i dalje boli u duši, ali da razumije kako je došao pravi trenutak za to.

"Kunem vam se da sam uvijek davao sve od sebe, ne samo posljednjih godina kada se osvojilo sve, nego i ranije. Uvijek sam se borio i ostavljao sve za ovaj dres, kako bih vam donio radost i učinio da se kroz nogomet osjećate ponosnima što ste Argentinci", naveo je Messi.

Kapiten argentinske selekcije istakao je da se pojedine etape u karijeri moraju zatvoriti te da mu ova odluka izuzetno teško pada.

"Ostalo je još malo vremena i etape se zatvaraju, a ovo je jedna koja me mnogo boli. Volim, volio sam i uvijek ću voljeti biti u reprezentaciji. Ispraznio sam se, nemam više šta dati, a osim toga dolaze sjajni mladi momci iza nas koji zaslužuju biti tu", poručio je slavni nogometaš.

Messi se zahvalio navijačima na podršci tokom protekle dvije decenije, naglasivši da će mu nedostajati navijanje s terena.

"Hvala vam za svu ljubav u ovih 20 godina. Mnogo će mi nedostajati da vas slušam iznutra. Sada ću biti jedan od vas, bodreći i podržavajući uvijek izvana (u dobrim i lošim trenucima, a u lošim još i više). Hvala mojoj porodici što je uvek bila tu, što me pratila na ovom tako prelijepom, ali i teškom putovanju. Hvala svakom od trenera, saigrača i čelnika s kojima sam dijelio sve ovo. Sa sobom nosim nezaboravne uspomene i proživljene trenutke", napisao je.

Na kraju je naglasio da odlazi s mirom i ponosom zbog svega što je ostvario s nacionalnim timom.

"Odlazim s mirom i ponosom što sam vam, zajedno sa svojim saigračima, podario trenutke iz snova. Bilo je ludilo proživjeti to s vama. Volim vas! Hvala Bogu što me učinio Argentincem. Idemo Argentina", zaključio je Messi, uz napomenu o samom nastanku teksta:

"Ove riječi sam napisao 21. jula, dva dana nakon finala. Danas, nakon ovoga s mojim ocem (smrti), uvjereniji sam u ovu odluku nego ikada prije."