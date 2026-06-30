LeBron James napušta Los Angeles Lakerse

LeBron James će napustiti Los Angeles Lakerse i karijeru nastaviti u drugom klubu, saopćio je njegov agent Rich Paul u utorak.

Nakon što je nedavno završio svoju 23. sezonu u NBA ligi i osmu u dresu Lakersa, ESPN je objavio da je Paul potvrdio kako James namjerava igrati svoju 24. sezonu u drugom timu, bez navođenja o kojem klubu je riječ.

Vlasnica Lakersa Jeanie Buss zahvalila je Jamesu u saopćenju, ističući da je LeBron James jedan od najvećih sportista u historiji te da će klub uvijek biti zahvalan na njegovih osam godina u Los Angelesu.

Ona je podsjetila na titulu iz 2020. godine koju je James predvodio u najtežim mogućim okolnostima, kao i na brojne rekorde koje je postavio u dresu Lakersa.

"Želimo mu sve najbolje u budućnosti. On će uvijek biti cijenjen dio Lakers porodice", navela je Buss.

Objava dolazi uoči početka perioda slobodnih igrača u NBA ligi, kada su prelazni rokovi i promjene timova najčešći u ligi.