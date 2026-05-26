Knicksi u NBA finalu prvi put nakon 27 godina

Ekip
26 Maj 2026•Ažuriranje: 26 Maj 2026
New York Knicksi plasirali su se u prvo NBA finale nakon 27 godina nakon što su u finalu Istočne konferencije pobijedili Cleveland Cavalierse rezultatom 4-0, javlja Anadolu.
Knicksi su osigurali 11. uzastopnu pobjedu i zabilježili drugu uzastopnu pobjedu u play-off seriji, čime su osigurali mjesto u NBA finalu prvi put od 1999. godine.
New York će se u finalnoj seriji suočiti ili s Oklahoma City Thunderom ili sa San Antonio Spursima.
Finale Zapadne konferencije između Oklahoma Cityja i San Antonija trenutno je neriješeno 2-2.
Prva utakmica NBA finala 2026. zakazana je za 4. juni u 00.30 sati po GMT-u.
Knicksi traže svoje prvo NBA prvenstvo od 1973. godine.