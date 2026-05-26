Knicksi u NBA finalu prvi put nakon 27 godina New York se plasirao u finalnu seriju prvi put od 1999.

New York Knicksi plasirali su se u prvo NBA finale nakon 27 godina nakon što su u finalu Istočne konferencije pobijedili Cleveland Cavalierse rezultatom 4-0, javlja Anadolu.

Knicksi su osigurali 11. uzastopnu pobjedu i zabilježili drugu uzastopnu pobjedu u play-off seriji, čime su osigurali mjesto u NBA finalu prvi put od 1999. godine.

New York će se u finalnoj seriji suočiti ili s Oklahoma City Thunderom ili sa San Antonio Spursima.

Finale Zapadne konferencije između Oklahoma Cityja i San Antonija trenutno je neriješeno 2-2.

Prva utakmica NBA finala 2026. zakazana je za 4. juni u 00.30 sati po GMT-u.

Knicksi traže svoje prvo NBA prvenstvo od 1973. godine.