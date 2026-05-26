Ekonomska diplomatija Dublina: Irska zabranjuje uvoz robe iz ilegalnih izraelskih naselja Premijer Micheal Martin kaže da bi proširivanje zakona moglo izložiti Irsku ekonomskim rizicima povezanim s američkim multinacionalnim kompanijama

Irska vlada odobrila je u utorak nacrt zakona s ciljem zabrane uvoza iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, pri čemu se ministri nadaju da će ovaj prijedlog zakona stupiti na snagu prije ljetne pauze, objavio je emiter RTE, prenosi Anadolu.

Međutim, premijer Micheal Martin rekao je da se ove mjere neće proširiti na usluge, tvrdeći da bi tu odredbu bilo teško provesti i da bi mogla imati ekonomske posljedice po Irsku.

On je prije sjednice Vlade izjavio da proširivanje zakona izvan same robe nosi rizik od stvaranja neželjenih efekata za američke multinacionalne firme koje posluju u Irskoj.

„Moramo biti realni i moramo biti iskreni prema ljudima u pogledu onoga što možemo postići putem ovog zakona“, kazao je on.

Predloženi zakon, formalno nazvan Zakon o izraelskim naseljima (Zabrana uvoza robe), ima za cilj spriječiti uvoz proizvoda koji potiču iz izraelskih naselja koja se prema međunarodnom pravu smatraju ilegalnim.

Ovaj zakon čini dio niza koraka koje je Dublin poduzeo kao odgovor na rat u Pojasu Gaze i širi izraelsko-palestinski sukob.

Martin je rekao da je ovaj zakonski prijedlog uslijedio nakon odluka irske vlade koje uključuju priznavanje palestinske države i podršku tužbi Južne Afrike za genocid protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde.

Koaliciona vlada želi usvojiti ovaj zakon prije nego što parlament u julu ode na ljetnu pauzu.

Ministarstvo zdravstva u Gazi saopštilo je da je više od 880 ljudi ubijeno, a više od 2.645 povrijeđeno u izraelskim napadima otkako je u oktobru prošle godine proglašen prekid vatre.

Taj sporazum je trebao zaustaviti dvogodišnji rat Izraela u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 72.000 ljudi, većinom žena i djece, povrijeđeno preko 172.000, te izazvano masovno uništenje koje je pogodilo 90% civilne infrastrukture.