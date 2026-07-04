Sada čekamo Messija, poručuju navijači nakon pobjede nad Australijom i zakazanog duela s Argentinom

Egipat slavi historijski plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva Sada čekamo Messija, poručuju navijači nakon pobjede nad Australijom i zakazanog duela s Argentinom

U Egiptu su u petak navečer održane masovne proslave nakon što se fudbalska reprezentacija prvi put u historiji plasirala u osminu finala Svjetskog prvenstva, savladavši Australiju nakon izvođenja jedanaesteraca u šesnaestini finala.

Hiljade ljudi izašle su na ulice širom egipatskih gradova, mašući zastavama i slaveći historijski uspjeh nacionalnog tima, javlja dopisnik Anadolu.

U osmini finala Egipat će igrati protiv Argentine.

Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi uputio je čestitke reprezentaciji, poručivši da je riječ o historijskom dostignuću.

"Čestitam sinovima Egipta, herojima naše fudbalske reprezentacije, na ovom historijskom plasmanu u osminu finala Svjetskog prvenstva po prvi put u historiji tima", naveo je Sisi.

Dodao je da su igrači dokazali da su vjera u vlastite sposobnosti, timski duh i odlučnost ključni za velike uspjehe.

Čestitke je uputio i premijer Mostafa Madbouly, pohvalivši nastup ekipe.

Proslave su zabilježene u više gradova, uključujući Kairo, Gizu i druge pokrajine, gdje su navijači izlazili na ulice, pjevali i slavili plasman među 16 najboljih selekcija svijeta.

Posebno svečano bilo je i u fan zonama u Novom administrativnom glavnom gradu, kao i u nekoliko drugih urbanih centara.

U znak obilježavanja uspjeha, Pyramide u Gizi bile su osvijetljene crvenom bojom.



Navijači su u izjavama za Anadolu izrazili oduševljenje historijskim uspjehom i optimizam pred naredni duel s Argentinom.

"Hvala Bogu, stigli smo do osmine finala. Sada čekamo Messija", rekao je navijač Mohamed El-Alfy.

Drugi navijač, Hassan Jalal, poručio je da vjeruje u novu pobjedu.



Egipat je postao druga arapska reprezentacija koja se plasirala u osminu finala, nakon Maroka.

Selektor Hossam Hassan posvetio je uspjeh, kako egipatskom narodu, tako i palestinskom narodu.

"Ovu pobjedu posvećujem i palestinskom narodu, koji nas uvijek podržava", rekao je Hassan.

Prema navodima, navijači u Gazi pratili su utakmicu uprkos teškim humanitarnim uslovima, dok su širom regije zabilježene proslave nakon egipatskog uspjeha.