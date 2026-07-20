Predsjednik Srbije kaže da će vlast učiniti sve da riješi pitanje NIS-a, ali nije optimista u vezi s odlukom OFAC-a

Vučić: Izbori u Srbiji „veoma brzo“ Predsjednik Srbije kaže da će vlast učiniti sve da riješi pitanje NIS-a, ali nije optimista u vezi s odlukom OFAC-a

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u ponedjeljak da će izbori u toj zemlji biti raspisani „veoma brzo“, ističući da je uvijek spreman za dijalog.



Najavio je da će izbori biti raspisani uskoro, naglašavajući da će građani odlučiti ko je sposoban da radi i gradi, a ko se, kako je rekao, bavi kritikama i uvredama.



Govoreći o pitanju Naftne industrije Srbije (NIS), Vučić je rekao da će Srbija učiniti sve kako bi se to pitanje riješilo, ali da nije optimista u vezi s mogućim produženjem licenci koje izdaje američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC).

„Ne znam šta bih vam rekao. Nisam siguran da iko zna hoće li doći do produženja licenci nakon 31. jula. Znao sam da će to biti veoma teško“, kazao je Vučić.

Dodao je da uprkos tome postoji nada da će se pronaći rješenje.

„Uradit ćemo sve što je u našoj moći“, rekao je.

Američko Ministarstvo finansija, Ured za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC), uveo je sankcije NIS-u zbog ruskog udjela u vlasništvu u januaru 2025.

