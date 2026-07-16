U saopštenju vlade navodi se da je mjera dio šireg paketa usmjerenog na zaštitu tržišta od negativnih posljedica poremećaja u međunarodnim tokovima

Srbija dodatno smanjila akcize na gorivo za ukupno 20 posto U saopštenju vlade navodi se da je mjera dio šireg paketa usmjerenog na zaštitu tržišta od negativnih posljedica poremećaja u međunarodnim tokovima

Vlada Srbije usvojila je u četvrtak odluku o privremenom dodatnom smanjenju akciza na derivate nafte za ukupno 20 posto, u nastojanju da ublaži pritiske na domaće tržište i osigura stabilno snabdijevanje energentima.

U saopštenju vlade navodi se da je mjera dio šireg paketa usmjerenog na zaštitu tržišta od negativnih posljedica poremećaja u međunarodnim tokovima, uključujući volatilnost cijena nafte i geopolitičke neizvjesnosti.

Vlasti u Beogradu već su ranije posezale za sličnim mjerama. Tokom prethodnog perioda, akcize na gorivo su privremeno smanjivane kako bi se ublažio rast cijena za potrošače i privredu, posebno u periodima naglih skokova cijena energenata na svjetskom tržištu.

Najnovija odluka dolazi u trenutku kada se evropska tržišta i dalje suočavaju s nestabilnostima u energetskom sektoru, a vlasti navode da će nastaviti pratiti situaciju i po potrebi prilagođavati mjere.