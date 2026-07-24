Vučić: Američke tarife na robu iz Srbije od danas nula posto, kasnije moguće deset, 12 procenata

Zlatan Kapic
24. juli 2026.•Ažuriranje: 24. juli 2026.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će od petka američke carinske tarife na robu iz Srbije biti ukinute i iznositi nula posto, nakon što su ranije bile 35 posto.
„Ono što je dobra vijest jeste da od noćas, po našem vremenu, tarife za Srbiju iznose nula posto. U nekom periodu, svakako u budućnosti, bit će između 10 i 12 posto, ali za sada i još neko vrijeme, dok traju naši razgovori, bit će nula posto“, rekao je Vučić gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS).
On je ocijenio da ova odluka predstavlja „ogromnu priliku i ogromnu šansu“ za Srbiju.
„Čak i kada dođe do tih 10 ili 12 posto, bit će u redu“, dodao je Vučić.
Prema njegovim riječima, nastavak razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama bit će važan za budući trgovinski odnos dvije zemlje. Vučić nije naveo detalje o vremenskom okviru eventualnog ponovnog uvođenja tarifa niti o sporazumima na kojima bi se temeljile buduće stope.