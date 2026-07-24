Ono što je dobra vijest jeste da od noćas, po našem vremenu, tarife za Srbiju iznose nula posto, rekao je predsjdnik Srbije za RTS

Vučić: Američke tarife na robu iz Srbije od danas nula posto, kasnije moguće deset, 12 procenata Ono što je dobra vijest jeste da od noćas, po našem vremenu, tarife za Srbiju iznose nula posto, rekao je predsjdnik Srbije za RTS

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će od petka američke carinske tarife na robu iz Srbije biti ukinute i iznositi nula posto, nakon što su ranije bile 35 posto.

„Ono što je dobra vijest jeste da od noćas, po našem vremenu, tarife za Srbiju iznose nula posto. U nekom periodu, svakako u budućnosti, bit će između 10 i 12 posto, ali za sada i još neko vrijeme, dok traju naši razgovori, bit će nula posto“, rekao je Vučić gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS).

On je ocijenio da ova odluka predstavlja „ogromnu priliku i ogromnu šansu“ za Srbiju.

„Čak i kada dođe do tih 10 ili 12 posto, bit će u redu“, dodao je Vučić.

Prema njegovim riječima, nastavak razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama bit će važan za budući trgovinski odnos dvije zemlje. Vučić nije naveo detalje o vremenskom okviru eventualnog ponovnog uvođenja tarifa niti o sporazumima na kojima bi se temeljile buduće stope.