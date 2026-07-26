Međunarodna građanska inicijativa poručuje da je cilj podići svijest o humanitarnoj krizi u Palestini i ojačati globalnu solidarnost

Konvoj za Palestinu krenuo iz Sarajeva prema Srebrenici Međunarodna građanska inicijativa poručuje da je cilj podići svijest o humanitarnoj krizi u Palestini i ojačati globalnu solidarnost

Međunarodni Konvoj za Palestinu krenuo je iz Sarajeva prema Srebrenici, prvoj stanici na ruti kojom učesnici žele skrenuti pažnju međunarodne javnosti na humanitarnu krizu i kršenja ljudskih prava u Palestini.

Konvoj, koji okuplja predstavnike civilnog društva i volontere iz više zemalja, prethodno je započeo putovanje iz Francuske, a organizatori ga opisuju kao međunarodnu građansku inicijativu s jednom od najdužih ruta ikada organizovanih.

U Srebrenici će se učesnicima pridružiti aktivisti iz više evropskih država, nakon čega će zajedno nastaviti put prema Palestini, s krajnjim ciljem dolaska na okupiranu Zapadnu obalu.

Organizatori ističu da je izbor Srebrenice za prvu stanicu simboličan i predstavlja podsjetnik da se velike ljudske tragedije ne smiju zaboraviti niti ponoviti.

"Ovo će biti prvi konvoj na svijetu čija ruta simbolično vodi od jednog genocida prema drugom", naveli su organizatori, dodajući da je cilj prenijeti glas palestinskog naroda međunarodnoj zajednici i ojačati globalnu solidarnost.

Tokom putovanja planirani su brojni susreti i javni događaji s ciljem informisanja javnosti o humanitarnoj situaciji u Palestini i promoviranja vrijednosti mira, pravde i ljudskog dostojanstva.

Povodom dolaska konvoja u glavni grad Bosne i Hercegovine, inicijativa Bosnia for Palestine organizovala je u Sarajevu mirnu šetnju solidarnosti s palestinskim narodom. Okupljanje učesnika održat će se ispred Vijećnice, odakle će se građani uputili prema Katedrali Srca Isusova, gdje će biti upriličen prigodan program i obraćanja gostiju.

Organizatori su pozvali građane da se mirno i dostojanstveno pridruže slanju poruke solidarnosti i podrške palestinskom narodu.