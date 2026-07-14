Tanker Stolt Magnesium pogođen je tokom plovidbe u blizini Hormuškog moreuza, a uzrok eksplozije bio je neidentificirani vanjski uređaj, saopćila je britanska pomorska agencija

Projektil pogodio tanker kod obale Omana Tanker Stolt Magnesium pogođen je tokom plovidbe u blizini Hormuškog moreuza, a uzrok eksplozije bio je neidentificirani vanjski uređaj, saopćila je britanska pomorska agencija

Tanker je pogođen projektilom tokom plovidbe uz obalu Omana, saopćio je u utorak Centar za pomorske trgovačke operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO).

Prema obavještenju UKMTO-a, brod je prijavio da je pogođen dok je plovio južnom pomorskom rutom prema izlazu iz Hormuškog moreuza, oko 13 nautičkih milja jugoistočno od mjesta Limah u Omanu.

Britanska pomorska agencija navela je da nadležne vlasti istražuju incident te pozvala sva plovila u tom području na pojačan oprez i prijavljivanje svake sumnjive aktivnosti.

Kompanija Stolt Tankers saopćila je da je riječ o tankeru Stolt Magnesium, koji je tokom plovidbe uz obalu Omana pretrpio eksploziju izazvanu neidentificiranim vanjskim uređajem, prenose mediji.

Kompanija je ranije izvijestila o požaru na jednom od svojih tankera, ali nije odmah objavila informacije o eventualnim žrtvama, materijalnoj šteti ili stanju članova posade.

Incident se dogodio u vrijeme pojačanih sigurnosnih rizika u području Hormuškog moreuza, jedne od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte i prirodnog plina, nakon nove vojne eskalacije i napada na trgovačke brodove u regiji.

Pomorski saobraćaj kroz ovaj strateški plovni put posljednjih dana znatno je usporen jer brodarske kompanije sve češće koriste alternativne rute ili odgađaju prolazak zbog pogoršane sigurnosne situacije.