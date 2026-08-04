Savez navodi da je u Gazi ubijeno više od 1.013 igrača, članova stručnih štabova, zvaničnika i pripadnika fudbalske zajednice, dok je FIFA odgađala postupanje po dugogodišnjim pritužbama

Fudbalski savez Palestine tvrdi da FIFA nije primijenila svoja pravila protiv Izraela Savez navodi da je u Gazi ubijeno više od 1.013 igrača, članova stručnih štabova, zvaničnika i pripadnika fudbalske zajednice, dok je FIFA odgađala postupanje po dugogodišnjim pritužbama

Fudbalski savez Palestine (PFA) saopćio je da FIFA nije primijenila vlastita pravila protiv Izraela, optužujući krovnu svjetsku fudbalsku organizaciju za višegodišnje nepostupanje uprkos, kako je naveo, razaranju palestinskog fudbala.

U saopćenju objavljenom u ponedjeljak, PFA je naveo da je tokom izraelskog genocidnog rata u Gazi ubijeno više od 1.013 igrača, trenera, sudija, sportskih zvaničnika i članova palestinske fudbalske zajednice, dok su stadioni, treninzi centri i druga fudbalska infrastruktura uništeni.

PFA je također kritikovao FIFA-u zbog toga što nije poduzela mjere protiv izraelskih klubova iz naselja na okupiranoj palestinskoj teritoriji, navodeći da pritužbe koje podnosi više od 15 godina i dalje nisu riješene.

"Šutnja, dok se genocid odvija pred očima svijeta, predstavlja saučesništvo", navodi se u saopćenju, uz ocjenu da palestinski fudbal više ne može sebi priuštiti obećanja umjesto konkretnih poteza.

FIFA nije odmah komentarisala ove navode.

Izraelska vojska nastavila je svakodnevne napade na Gazu uprkos primirju koje je stupilo na snagu 10. oktobra 2025. godine, pri čemu je ubijeno najmanje 1.250 Palestinaca, a 4.110 ih je ranjeno.

Sporazum o primirju postignut je nakon dvije godine genocida koji je Izrael pokrenuo 8. oktobra 2023. godine, a koji je izazvao velika razaranja, pogodivši oko 90 posto civilne infrastrukture. Ujedinjene nacije procjenjuju da troškovi obnove iznose oko 59,7 milijardi eura (70 milijardi dolara).