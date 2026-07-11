Pentagon objavio nove videosnimke NLO-a

Pentagon je u petak objavio novu zbirku materijala vezanih za NLO-e, koji se sada obično nazivaju neidentificiranim anomalnim fenomenima (NAP).

Među objavljenim dokumentima je i izvještaj vojnog pilota koji je opisao susret s objektom koji je bio "različit od svega što je vidio" tokom skoro tri decenije službe.

Najnovije izdanje sadrži 40 datoteka, uključujući 14 dokumenata, 19 videa, četiri audiosnimka i tri slike.

Ovi materijali su prikupljeni od nekoliko agencija američke vlade, uključujući Pentagon, NASA-u, CIA-u, FBI i Ministarstvo energetike.

Datoteke su dostupne na službenoj web stranici Pentagona o NLO-ima kao dio izvršne naredbe koju je predsjednik Donald Trump potpisao ranije ove godine, a kojom se zahtijeva javno objavljivanje takvih zapisa.

Kao i prethodna otkrića, novo izdanje kombinuje uglavnom neredigovane historijske zapise sa novijim izvještajima i videosnimcima koji dokumentuju neobjašnjive zračne incidente.

Jedan od najznačajnijih dokumenata, koji je dostavilo Ministarstvo energetike, opisuje neidentificirani objekt koji je ušao u ograničeni zračni prostor iznad objekta za nuklearno oružje Pantex u blizini Amarilla u Teksasu u septembru 2015. godine.

Prema izvještaju, dva službenika obezbjeđenja su progonila objekt te je objekt bio stavljen pod blokadu.

Policajci nisu uspjeli uhvatiti objekt, ali su se zaustavili da ga detaljnije posmatraju. Izvijestili su da je bio potpuno tih i da, čak i kada se gleda kroz dvogled, nisu mogli otkriti nikakav vidljivi pogonski sistem. Nakon što je lebdio u vidokrugu oko jednu do dvije minute, objekt je nastavio prema sjeveru i napustio područje.

Otprilike polovina objavljenih datoteka datira od 2010. godine nadalje i uključuje infracrvene snimke snimljene vojnim senzorima. Videosnimci prikazuju neobjašnjive objekte u raznim dijelovima svijeta, uključujući zapadni Tihi okean, Atlantski okean i Bliski istok.

Jedan od dokumentovanih susreta dogodio se iznad Atlantskog okeana 2020. godine. Objavljeni fajlovi sadrže snimak neidentificiranog objekta koji je član posade mornarice u znatno redigovanom izvještaju opisao kao objekt tamno kestenjastog izgleda i visine otprilike 3,6 do 4,5 metara.

Drugi izvještaj opisuje viđenje iz 2019. godine iznad istočnog dijela Sjedinjenih Država kojem su svjedočili vojni pilot i još četiri člana osoblja.

U izvještaju, pilot je napisao da je ponašanje objekta u letu bilo drugačije od svega što se vidjelo tokom 28 godina službe u Ratnom zrakoplovstvu i mornarici.

Objekt se pojavio ispod aviona i brzo se kretao pravolinijski u suprotnom smjeru. Pilot ga je posmatrao otprilike 10 do 15 sekundi prije nego što je aktivirao sistem snimanja za snimanje videa.

Prilikom pokušaja zumiranja radi jasnijeg prikaza, objekat se pomaknuo izvan vidnog polja kamere zbog svoje prividne brzine i nije se mogao premjestiti, čak ni nakon smanjenja nivoa zumiranja. Pregled snimka nakon leta sugerirao je da je objekat imao pravougaoni oblik.

Prema izvještaju, drugo iskusno osoblje koje je svjedočilo događaju također nije moglo identificirati ono što je vidjelo.

Objavljeni video prikazuje objekt koji se kreće vrlo velikom brzinom.