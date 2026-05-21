Kuba optužila američkog državnog sekretara za podsticanje vojne agresije Marco Rubio ponovo laže kako bi podstakao vojnu agresiju koja bi izazvala prolijevanje kubanske i američke krvi, rekao je ministar vanjskih poslova

Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez Parrilla optužio je u četvrtak američkog državnog sekretara Marco Rubia za podsticanje eskalacije prema vojnom sukobu.

"Američki državni sekretar ponovo laže kako bi podstakao vojnu agresiju koja bi izazvala prolijevanje kubanske i američke krvi", napisao je na društvenoj mreži X.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je Rubio rekao da Kuba predstavlja "prijetnju nacionalnoj sigurnosti" SAD-a.

"Kuba nije niti je ikada bila prijetnja nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država. Vlada SAD-a je ta koja nemilosrdno i sistematski vrši agresiju nad kubanskim narodom te koja je posljednjih mjeseci podsticala očaj među stanovništvom i kolaps ekonomije zabranom uvoza goriva i jačanjem ekstrateritorijalne prirode blokade", rekao je Rodriguez Parrilla.

Rodriguez Parrilla također je odbacio američku oznaku kojom je Kuba proglašena državom sponzorom terorizma.

"On (Rubio) insistira na laži o označavanju Kube kao države sponzora terorizma, iako su upravo Sjedinjene Američke Države decenijama djelovale uz saučesništvo i nekažnjivost dopuštajući organizovanje i izvođenje terorističkih akcija protiv Kube sa svoje teritorije te pružajući utočište ozloglašenim priznatim teroristima", dodao je.