Glasnogovornik je kazao da stav bloka ostaje nepromijenjen, naglašavajući posvećenost međunarodnoj krivičnoj pravdi i borbi protiv nekažnjivosti

EU stao u odbranu Međunarodnog krivičnog suda nakon američkog napada Glasnogovornik je kazao da stav bloka ostaje nepromijenjen, naglašavajući posvećenost međunarodnoj krivičnoj pravdi i borbi protiv nekažnjivosti

Evropska unija (EU) ponovila je snažnu podršku Međunarodnom krivičnom sudu (ICC) nakon što je vlada SAD-a pokrenula inicijativu usmjerenu na uklanjanje "prijetnje" koju predstavlja tribunal sa sjedištem u Hagu, javlja Anadolu.

Glasnogovornik Evropske komisije Anouar El Anouni izjavio je da stav bloka o sudu ostaje nepromijenjen, naglašavajući njegovu posvećenost međunarodnoj krivičnoj pravdi i borbi protiv nekažnjivosti.

"Naš stav ostaje nepromijenjen i vrlo jasan. Mi, kao Evropska unija, čvrsto stojimo iza Međunarodnog krivičnog suda", rekla je El Anouni na dnevnoj konferenciji za novinare.

"Mi, kao EU, poštujemo nezavisnost i nepristrasnost suda. Snažno smo posvećeni međunarodnoj krivičnoj pravdi i borbi protiv nekažnjivosti."

Dodao je da su svi pokušaji potkopavanja suda neprihvatljivi.



"Napadi ili prijetnje upućeni sudu, izabranim zvaničnicima, osoblju ili onima koji sarađuju sa sudom jednostavno nisu prihvatljivi", rekao je.

Glasnogovornik je odbacio izjavu da ICC predstavlja prijetnju nacionalnom suverenitetu, rekavši da je sud usmjeren na pojedince optužene za najteže međunarodne zločine.

"I podsjetimo se također da ICC ne cilja suverene države, niti predstavlja prijetnju njihovom suverenitetu. ICC vrši nadležnost nad pojedincima počiniteljima najtežih zločina koji zabrinjavaju međunarodnu zajednicu", rekao je.

Druga glasnogovornica Evropske komisije Siobhan McGarry rekla je da Izvršna komisija EU-a ostaje posvećena zaštiti nezavisnosti suda i osiguravanju da on može nastaviti svoj rad.

"Komisija je i dalje čvrsto posvećena podršci Međunarodnom krivičnom sudu kao temeljcu međunarodnog sistema krivičnog pravosuđa i očuvanju njegove nezavisnosti i pravilnog funkcionisanja", rekla je McGarry.

"Komisija nastavlja podržavati rad Međunarodnog krivičnog suda, uključujući istrage ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, i već olakšavamo sve odgovarajuće mjere, uključujući diplomatske, pravne i finansijske puteve koji bi mogli pomoći u osiguravanju kontinuiteta rada MKS-a."

Rekla je da Komisija procjenjuje moguće korake u koordinaciji sa sudom, državama članicama EU-a i drugim relevantnim partnerima.

"Za svaku mjeru, Komisija, u bliskom kontaktu, naravno, sa samim ICC-om, državama članicama i relevantnim zainteresovanim stranama, pažljivo procjenjuje njenu neophodnost, proporcionalnost, efikasnost i relevantne pravne i praktične implikacije", rekla je.

ICC, osnovan Rimskim statutom iz 1998. godine, istražuje i krivično goni osobe optužene za genocid, ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i zločin agresije.

U novembru 2024. godine, sud koji podržava UN izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog navoda o ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti u Pojasu Gaze.

Američki državni sekretar Marco Rubio pokrenuo je u ponedjeljak kampanju za demontiranje Međunarodnog krivičnog suda, tvrdeći da se globalni tribunal miješa u operacije američke vojske i policije, što ugrožava američki suverenitet.