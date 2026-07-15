Von der Leyen izjavila da će sporazum povezati ukrajinsko iskustvo s ratišta s evropskim industrijskim kapacitetima

EU i Ukrajina pokrenuli odbrambeno partnerstvo usmjereno na saradnju u oblasti dronova Von der Leyen izjavila da će sporazum povezati ukrajinsko iskustvo s ratišta s evropskim industrijskim kapacitetima

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen saopćila je u srijedu da su Evropska unija i Ukrajina potpisale sporazum o saradnji u oblasti dronova u okviru šireg partnerstva u odbrambenoj industriji.

Obraćajući se u Kijevu povodom Dana državnosti Ukrajine, Von der Leyen je rekla da je ta zemlja od uloge kupca sigurnosti prerasla u neto pružatelja sigurnosti za Evropu.

“To podrazumijeva i novi način zajedničkog rada. Zato mi je zadovoljstvo da zajedno s vama, Volodimirom, pokrenem novo partnerstvo EU-a i Ukrajine u odbrambenoj industriji“, rekla je, obraćajući se ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom.

Von der Leyen je sporazum opisala kao vlastiti dogovor EU-a o dronovima, navodeći da je Ukrajina posljednjih mjeseci potpisala slične sporazume s nekoliko zemalja.

Kazala je da ti sporazumi odražavaju sve veće zanimanje za ukrajinsko iskustvo sa ratišta, ocijenivši stručnost te zemlje u oblasti dronova i sistema za borbu protiv dronova zaista jedinstvenom.

“Od tehnologije i proizvodnje dronova do lanaca snabdijevanja potrebnih za održavanje tih kapaciteta. Ili, što je ključno, do znanja o korištenju radarskih sistema, zemaljskih stanica i senzora. Moramo to zajedno iskoristiti“, rekla je.

“Znamo s kakvim se prijetnjama Evropa suočava u ovoj oblasti, vidjeli smo upade i uzbune širom mnogih država članica“, dodala je.

Von der Leyen je rekla da Evropa ima sigurna proizvodna postrojenja koja mogu pomoći u povećanju proizvodnje, ali da joj nedostaje ukrajinsko operativno iskustvo.

“Poenta koju želim naglasiti jeste da moramo spojiti naše snage. Zajedno možemo raditi na zajedničkoj proizvodnji, na tome da svi dijelovi sistema funkcionišu zajedno. Također možemo objema odbrambenim industrijskim bazama pružiti poticaj potreban za odlučno povećanje ulaganja i proizvodnje“, kazala je.

“Ovaj sporazum će povezati ukrajinsku domišljatost s evropskim industrijskim kapacitetima. Ovim sporazumom naša poruka je jasna: sada je vrijeme za ulaganje u Ukrajinu. Za ulaganje u Evropu. I za ulaganje u našu zajedničku sigurnost i zajedničku budućnost“, dodala je.

Von der Leyen je ranije u srijedu doputovala u Kijev na razgovore o integraciji ukrajinske i evropske odbrambene industrije, procesu pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji i pripremama za zimu.

Ovo je njena 11. posjeta Ukrajini od početka rata između Rusije i Ukrajine 2022. godine, a poklopila se s obilježavanjem Dana državnosti Ukrajine i petim samitom Ukrajine i zemalja jugoistočne Evrope.