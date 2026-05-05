Američki ministar odbrane Hegseth: Prekid vatre s Iranom nije završen Američki predsjednik će odlučiti da li eskalacija predstavlja kršenje primirja, kaže šef Pentagona

Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je u utorak da prekid vatre s Iranom "nije završen", dodajući da će američki predsjednik Donald Trump utvrditi da li bilo kakva eskalacija predstavlja kršenje primirja, javlja Anadolu.

"Ne, prekid vatre nije završen", rekao je Hegseth novinarima tokom zajedničke konferencije za novinare u Pentagonu zajedno s načelnikom Združenog štaba američkih snaga, generalom Danom Caineom.

"U konačnici, predsjednik (Trump) će donijeti odluku hoće li išta eskalirati u kršenje primirja, ali svakako bismo pozvali Iran da bude oprezan u akcijama koje preduzima, da to zadrži ispod ovog praga", rekao je Hegseth.

"Dakle, trenutno prekid vatre svakako važi, ali ćemo vrlo, vrlo pažljivo pratiti", dodao je.

Hegseth je rekao da su dva američka komercijalna broda, u pratnji američkih razarača, sigurno prošla kroz Hormuški moreuz, pokazujući da je "put čist".

Dodao je da su "Iranci posramljeni ovom činjenicom.

"Rekli su da kontrolišu moreuz. To nije istina", rekao je, napominjući da američka blokada moreuza "i dalje na snazi".

"U stvari, šest brodova je pokušalo probiti blokadu iz iranskih luka kada je započeo 'Projekat Sloboda' i svi su vraćeni", rekao je Hegseth.

Ministar odbrane je rekao i da Washington ostaje u kontaktu sa Seulom nakon što se južnokorejski brod zapalio u strateškom plovnom putu.

"Nadamo se da će se Južna Koreja angažovati, baš kao što se nadamo da će se Japan angažovati, baš kao što se nadamo da će se Australija angažovati, baš kao što se nadamo da će se Evropa angažovati. Ali ne čekamo da to učine", rekao je Hegseth.

Caine je rekao da je od proglašenja primirja "Iran devet puta pucao na komercijalne brodove i zaplijenio dva kontejnerska broda, te da su napali američke snage više od deset puta, sve ispod praga ponovnog pokretanja velikih borbenih operacija."

"Kao rezultat iranskih neselektivnih napada širom regije, trenutno se 22.500 mornara ukrcava na više od 1.550 komercijalnih brodova zarobljenih u Arapskom zaljevu, koji nisu u mogućnosti da tranzitiraju", dodao je Caine.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, kao i poremećaje u Hormuškom moreuzu.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum i primirje je kasnije produženo.