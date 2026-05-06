Iran tvrdi da je ozbiljan u diplomatiji, spreman da se brani usred sukoba sa SAD-om Abbas Araghchi je informisao kineskog kolegu o pregovorima s Washingtonom uz posredovanje Pakistana

Iran ostaje ozbiljan i nepokolebljiv u diplomatiji, uz punu spremnost da odgovori na svaki "zlonamjerni čin", rekao je ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kineskom kolegi u srijedu, javlja Anadolu.

Araghchi je tokom sastanka u Pekingu informisao Wang Yija o najnovijim diplomatskim naporima i inicijativama usmjerenim na okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana, uključujući pregovore između Teherana i Washingtona uz posredovanje Pakistana, prema iranskom Ministarstvu vanjskih poslova.

"Iran, baš kao što je odlučno djelovao u odbrani i ostaje potpuno spreman da se suoči sa svakom agresijom, također je ozbiljan i nepokolebljiv u oblasti diplomatije", rekao je Araghchi.

Diplomata je pohvalio stav Kine protiv onoga što je opisao kao kršenje međunarodnog prava od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela tokom 40-dnevnog sukoba.

Izrazio je nadu da će Kina, tokom rotirajućeg predsjedavanja Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija, nastaviti igrati "konstruktivnu ulogu u sprečavanju daljnjih kršenja međunarodnog mira i sigurnosti".



Wang je pohvalio ono što je opisao kao "odgovoran pristup" Irana i potvrdio podršku Pekinga suverenitetu i teritorijalnom integritetu Irana, prema iranskom saopćenju.

Kineski ministar vanjskih poslova rekao je da se Peking protivi upotrebi sile i nastavku "ilegalnog rata", upozoravajući da njegove posljedice utiču ne samo na Iran, već i na širu regiju i međunarodnu zajednicu.

Ponovio je podršku Kine diplomatiji i dijalogu kao jedinom putu ka rješavanju regionalnih sporova.

Dvije strane su dodatno razgovarale o bilateralnoj ekonomskoj i trgovinskoj saradnji i složile se da nastave konsultacije na visokom nivou između dvije strane.

Araghchijeva posjeta realizovana je uoči planiranog samita američkog predsjednika Donalda Trumpa u Pekingu s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom 14. i 15. maja usred napetosti u Hormuškom moreuzu, koji je i dalje blokiran.

Sastanak je bio prvi direktni susret Abbas Araghchi i Wang Yi od početka američko-izraelskih napada na Iran 28. februara, nakon što su tokom sukoba ranije komunicirali samo telefonom.