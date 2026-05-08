Američki državni sekretar kaže da Washington danas očekuje odgovor Irana o pregovorima Trebali bismo nešto znati danas. Očekujemo njihov odgovor, rekao je Marco Rubio novinarima u Rimu

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u petak da Washington očekuje odgovor Irana o obnovljenim pregovorima o sukobu koji je u toku, javlja Anadolu.

"Trebali bismo nešto znati danas. Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo šta će odgovor podrazumijevati. Nadamo se da će nas to uvesti u ozbiljan proces pregovora", rekao je Rubio novinarima tokom posjete Rimu, gdje se sastao s premijerkom Giorgiom Meloni.

Govoreći o izvještajima o iranskim planovima za osnivanje agencije za kontrolu prometa u Hormuškom moreuzu, Rubio je rekao da bi to bilo problematično i neprihvatljivo.

Pozvao je druge zemlje da ne normalizuju iransku kontrolu nad međunarodnim plovnim putem, upozoravajući da bi to postavilo presedan i da bi se to ponovilo na drugim mjestima od strane drugih zemalja.

U vezi s nedavnom razmjenom vatre s Iranom, Rubio je tvrdio da je ono što je svijet vidio bilo drugačije od operacije "Epski bijes", američkog naziva za njihov rat protiv Irana koji je počeo 28. februara.

"Ono što ste jučer vidjeli bili su američki razarači koji su se kretali kroz međunarodne vode, a na koje su Iranci pucali, a SAD je odgovorio defanzivno kako bi se zaštitio", rekao je.

Upozorio je da ako na SAD bude pucano dronom ili raketom, one će odgovoriti i "uništiti ono što je lansiralo tu raketu".

"Ako prijete Amerikancima, bit će dignuti u zrak. Ako ste osoba koja lansira rakete i sjedite tamo i ispalite raketu na Sjedinjene Američke Države, a mi smo vidjeli da ste ispaljeni, udarit ćemo vas", dodao je Rubio.

O situaciji u ratom razorenom Sudanu, Rubio je rekao da su se fokusirali na uspostavljanje humanitarnog prekida vatre koji im omogućava da pruže pomoć ljudima koji pate u regiji.

"Pored humanitarnih koridora i humanitarnih lokacija, moramo okončati ovaj sukob", dodao je.

Rubio je rekao da je način da se okonča sukob taj da zemlje i strane koje podržavaju borbene elemente tamo prisile te ljude na mirovni sporazum.