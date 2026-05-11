Xi i Trump će razgovarati o "svjetskom miru" Washington je povećao pritisak na Peking zbog rata između SAD-a i Irana dok američki predsjednik Trump planira posjetiti Kinu 13. i 15. maja

Kineski predsjednik Xi Jinping i njegov američki kolega Donald Trump imat će "dubinske razmjene mišljenja" o "glavnim pitanjima koja se tiču ​​odnosa Kine i SAD-a, svjetskog mira i razvoja", saopćio je Peking u ponedjeljak usred sukoba između SAD-a i Irana, javlja Anadolu.

Trump će posjetiti Kinu od 13. do 15. maja, što će biti njegova prva posjeta u gotovo devet godina.

"Diplomatija šefova država igra nezamjenjivu ulogu u pružanju strateških smjernica za odnose Kine i SAD-a", rekao je novinarima u Pekingu glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.

Dodao je da je Kina "spremna da sarađuje sa SAD-om na proširenju saradnje i upravljanju razlikama u duhu jednakosti, poštovanja i uzajamne koristi, te da pruži veću stabilnost i sigurnost za transformaciju nestabilnog svijeta".

Trumpovo putovanje dolazi usred produženog američko-izraelskog rata s Iranom koji je počeo 28. februara, kada su Washington i njegov bliskoistočni saveznik pokrenuli vojnu kampanju protiv Teherana, ubivši više od 3.300 ljudi i raselivši desetine hiljada u Iranu.

Kina se protivi "ilegalnim" vojnim napadima koje su Izrael i SAD pokrenuli protiv Irana i opisala njihove akcije kao "osnovni uzrok" poremećaja u Hormuškom moreuzu.

Dok su borbe zaustavljene 8. aprila nakon što je Pakistan osigurao primirje, koje je od tada produženo, SAD i Iran još uvijek nisu postigli dogovor o trajnom okončanju rata.

Trumpovo putovanje je prethodno bilo zakazano za 31. mart - 2. april, ali je odgođeno zbog Trumpove potrebe da se fokusira na rat u Iranu.

Očekuje se da će sukob na Bliskom istoku biti ključna tema razgovora.

Odnosi između Washingtona i Pekinga postali su sve zategnutiji tokom Trumpovog drugog mandata usred sporova oko povećanja američkih carina i tehnoloških ograničenja, kao i kineskih poteza da pooštri kontrolu nad rijetkim zemnim elementima, sektorom u kojem dominira globalnom ponudom.

Pored ekonomskih i trgovinskih pitanja, očekuje se da će dvije strane razgovarati i o Tajvanu, koji Kina smatra svojom teritorijom, nakon nedavnog američkog odobrenja prodaje oružja velikih razmjera tom ostrvu.

Bivši američki predsjednik Joe Biden nije posjetio Kinu tokom svog mandata, dok se posljednja posjeta Kini na nivou lidera iz SAD-a dogodila u novembru 2017. godine, kada je Trump obavio državnu posjetu tokom svog prvog predsjedničkog mandata.

- Sankcije odbijene -

Washington je također pozvao Peking da utiče na Iran i ciljao je kineske firme koje su navodno dostavljale satelitske snimke Iranu, što je Teheranu omogućilo da napadne američke snage na Bliskom istoku, kao i da kupi sankcionisanu iransku naftu.

Peking je blokirao američki potez protiv pet kineskih rafinerija, izjavivši da sankcije "neće biti priznate, provedene ili poštovane".

U ponedjeljak je Peking ponovo odbacio ono što je nazvao "nedozvoljenim" sankcijama zbog rata s Iranom.

"Kina čvrsto stoji protiv nedozvoljenih, jednostranih sankcija koje nemaju osnovu u međunarodnom pravu ili odobrenju Vijeća sigurnosti UN-a", rekao je glasnogovornik Guo.

Rekao je da kineska vlada "uvijek traži od kineskih kompanija i firmi da djeluju u skladu sa zakonima i propisima."

"Čvrsto ćemo štititi legitimna prava i interese kineskih preduzeća", istakao je Guo.

"Najvažniji prioritet sada je spriječiti, svim sredstvima, povratak u borbu, umjesto iskorištavanja situacije za ocrnjivanje drugih zemalja povezivanjem (njih) sa situacijom", rekao je Guo.

Američke sankcije blokiraju rafinerije iz američkog finansijskog sistema i kažnjavaju one koji nastavljaju poslovanje s Iranom.

- Tajvan ne želi vidjeti nikakvo iznenađenje -

U međuvremenu, tajvanski šef diplomatije Lin Chia-lung rekao je u ponedjeljak da Taipei ostaje uvjeren u "stabilne" odnose sa SAD-om, ali da pažljivo prati kako će se pitanje Tajvana riješiti na samitu između Trumpa i Xija, objavili su lokalni mediji.

"Naravno, ne želimo vidjeti nikakva iznenađenja (u vezi s Tajvanom) tokom sastanka Trumpa i Xija", rekao je, dodajući da će vlada pomno pratiti samit, objavila je Centralna novinska agencija sa sjedištem u Tajpeju.

"Trebali bismo biti zabrinuti, ali ne previše", dodao je.

Kina smatra Tajvan otcijepljenom provincijom, dok Tajpej insistira na njegovoj nezavisnosti od 1949. godine.