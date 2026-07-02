Turska kompanija s američkim partnerom planira izgradnju do 20 malih modularnih nuklearnih reaktora Cilj je razvoj platforme za nuklearnu tehnologiju četvrte generacije, rekao predsjednik IC Nuclear Technologyja Murad Bayar

Turski konglomerat IC Holding radi na planu razvoja do 20 malih modularnih nuklearnih reaktora (SMR) u Turskoj i širem regionu u okviru strateškog partnerstva s američkom kompanijom ARC Clean Technology, izjavio je predsjednik kompanije IC Nuclear Technology Murad Bayar.

Govoreći na 12. Samitu o nuklearnim elektranama (NPPES), održanom u Istanbulu od 30. juna do 1. jula, Bayar je rekao da dugoročni planovi kompanije predviđaju izgradnju do deset reaktora u Turskoj, dok bi ukupan broj u regionu mogao dostići 20.

"Naš cilj je uspostaviti inženjerski i industrijski ekosistem oko tehnologije nuklearnih reaktora u Turskoj", rekao je Bayar.

IC Nuclear Technology sarađuje s kompanijom ARC Clean Technology na razvoju natrijem hlađene tehnologije nuklearnih reaktora četvrte generacije. Saradnja obuhvata tehničke, ekonomske i regulatorne studije izvodljivosti, lokalizaciju proizvodnje, pripremu za licenciranje, razvoj lanca snabdijevanja i komercijalizaciju tehnologije.

"Ovo nije projekat u kojem se gotova tehnologija jednostavno preuzima i instalira u Turskoj", rekao je Bayar.

"Našu saradnju s kompanijom ARC treba posmatrati kao proces zajedničkog razvoja ove tehnologije od njenog trenutnog stepena razvoja, njenog prilagođavanja različitim područjima primjene, razvoja lanca snabdijevanja, lokalizacije opreme i usklađivanja sa zahtjevima regulatornih institucija", dodao je.

ARC-100 je napredni dizajn malog modularnog reaktora električne snage 100 megavata, zasnovan na tehnologiji brzog reaktora hlađenog natrijem. Bayar je rekao da se ova tehnologija može koristiti ne samo za proizvodnju električne energije, već i u industrijskim procesima koji zahtijevaju visokotemperaturnu procesnu toplotu.

Istakao je da tursku viziju razvoja nuklearne energije ne treba posmatrati samo kroz ciljane proizvodne kapacitete, već i kao priliku za razvoj tehnologije, domaćeg lanca snabdijevanja, regulatornog okvira, ljudskih resursa i konkurentnosti industrije.

Prema njegovim riječima, Turska do 2050. godine planira dostići ukupni nuklearni kapacitet od 20 gigavata, uključujući 5.000 megavata iz malih modularnih reaktora.

Bayar je dodao da bi budući projekti SMR-ova mogli dostići cijenu od oko 3.000 dolara po kilovatu instalirane snage, što znači da bi reaktor snage 100 megavata mogao koštati približno 300 miliona dolara, iako će konačna cijena zavisiti od razvijenosti tehnologije, procesa licenciranja, lokacije, lanca snabdijevanja i modela realizacije projekta.

Kao potencijalna područja primjene malih modularnih reaktora naveo je podatkovne centre, energetski intenzivnu industriju, industrijske zone, petrohemijska postrojenja, rudnike, postrojenja za desalinizaciju vode te područja s ograničenim kapacitetima elektroenergetske mreže.