Inflacija u SAD-u znatno je iznad cilja centralne banke od dva posto, rekao je predsjednik FED-a na konferenciji u Jackson Holeu

Predsjednik FED-a Warsh rekao da inflacija ostaje previsoka Inflacija u SAD-u znatno je iznad cilja centralne banke od dva posto, rekao je predsjednik FED-a na konferenciji u Jackson Holeu

Predsjednik američkih Federalnih rezervi (Fed) Kevin Warsh rekao je da inflacija ostaje previsoka, uprkos otpornoj ekonomiji i rastućim ulaganjima u umjetnu inteligenciju.

Govoreći u petak na Ekonomskom simpoziju u Jackson Holeu, Warsh je ocijenio aktuelno stanje ekonomije i monetarnu politiku.

Istakao je da su tržišta rada ostala stabilna, a proizvodnja snažna, ali da stopa inflacije i dalje izaziva zabrinutost.

Predsjednik FED-a naglasio je da je preferirana mjera inflacije u proteklih 12 mjeseci iznosila 3,7 posto.

Dodao je da je šestomjesečna promjena bila još viša i iznosila 4,1 posto, što je znatno iznad čvrsto postavljenog cilja centralne banke od dva posto.

Warsh je naglasio da kreatori monetarne politike moraju biti uvjereni da se temeljna inflacija jasno kreće prema njihovom cilju dovoljno brzo.

"Iako su ovog ljeta podaci o izdacima za ličnu potrošnju i indeksu potrošačkih cijena bili bolji od očekivanih, oni mi ne govore da su se temeljni trendovi značajno poboljšali", rekao je.

Upozorio je da, ukoliko to nije slučaj, centralna banka i dalje ima posla kako bi postigla stabilnost cijena.

Kada je riječ o zaposlenosti, opisao je tržište rada kao stanje koje odgovara punoj zaposlenosti, navodeći historijski nisku stopu nezaposlenosti od 4,1 posto.

Predsjednik Feda također je govorio o transformativnom potencijalu umjetne inteligencije za širu ekonomiju.

Kazao je da je napredak u ovoj tehnologiji opće namjene bio brži nego što su stručnjaci predviđali prije samo dvije godine.

Centralna banka pažljivo prati ta kretanja jer bi umjetna inteligencija mogla postati novi faktor proizvodnje, rekao je.