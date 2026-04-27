Cijena nafte Brent premašila 101 dolar zbog krize u Hormuzu Cijene ostaju visoke jer produžena oskudica u snabdijevanju zbog krize u Hormuzu nadmašuje nade da bi iranski prijedlog o ponovnom otvaranju mogao ublažiti poremećaje

Cijene nafte porasle su u ponedjeljak usred zabrinutosti da bi blokada Hormuškog tjesnaca mogla odložiti oporavak tržišta za nekoliko mjeseci, čak i ako se prolaz ponovo otvori, prenosi Anadolu.

Međunarodna referentna vrijednost, sirova nafta Brent, trgovala se po cijeni od 101,34 dolara po barelu u 09:54 po lokalnom vremenu, što je porast od oko 2,2 posto u odnosu na prethodno zatvaranje od 99,13 dolara.

Američka referentna vrijednost West Texas Intermediate porasla je za oko 1,9 posto na 96,19 dolara po barelu, u poređenju sa 94,40 dolara u prethodnoj sesiji.

Zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak izjavio je u nedjelju da očekuje da će biti potrebno nekoliko mjeseci da se tržište nafte oporavi na prethodni nivo, čak i ako se Hormuški tjesnac ponovo otvori.

Govoreći u intervjuu za rusku radiotelevizijsku kompaniju VGTRK, Novak je rekao da je kriza na Bliskom istoku dovela do velikog globalnog manjka energetskih resursa koji neće biti lako prevazići u kratkom vremenskom periodu.

"Kriza je veoma duboka — veoma veliki broj barela nafte nije stigao na tržište tokom ovog perioda, a veliki broj brodova se nagomilao u Hormuškom tjesnacu. Stoga će, naravno, biti potrebno neko vrijeme za ponovno uravnoteženje i oporavak na prethodni nivo. Prema našem mišljenju, to će trajati nekoliko mjeseci", rekao je Novak.

Očekuje se da će ovaj nesklad zadržati cijene visokim u bliskoj budućnosti, jer trgovci uračunavaju upornu oskudicu u snabdijevanju, sporije obnavljanje zaliha i neizvjesnost oko tempa rebalansa tržišta, što održava pritisak na rast cijena nafte.

Od početka rata SAD-a i Izraela 28. februara, Teheran održava kontrolu nad Hormuškim tjesnacom, što pogađa globalno snabdijevanje energijom, uglavnom širom Azije. Rat je trenutno u stanju mirovanja i napori za trajni prekid sukoba su u toku.

S druge strane, iranski prijedlog za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i okončanje rata pomogao je da se ograniči dalji rast cijena ublažavanjem zabrinutosti oko snabdijevanja.

Prijedlog je prenesen SAD-u preko posrednika, uključujući Pakistan, usred diplomatskog zastoja oko iranskog nuklearnog programa, prema novinskom sajtu Axios.

Izvori navode da plan nastoji zaobići nesuglasice oko obogaćivanja uranija u korist bržeg dogovora fokusiranog na ukidanje blokade i obnavljanje pomorskog saobraćaja, piše ovaj medij.

Prema prijedlogu, prekid vatre bi bio produžen na duži period ili bi postao trajan, dok bi nuklearni pregovori započeli tek nakon što se tjesnac ponovo otvori i ukinu ograničenja.

Američki zvaničnik i izvori upoznati s raspravama rekli su da je Bijela kuća primila prijedlog, ali nisu naznačili hoće li ga prihvatiti.

Očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak održati sastanak u kriznoj sobi (Situation Room) s visokim zvaničnicima nacionalne sigurnosti kako bi razgovarali o zastoju i mogućim narednim koracima.

Trump je izjavio da preferira održavanje pomorske blokade iranskih luka kako bi se povećao pritisak na Teheran.

"Kada imate ogromne količine nafte... ako je ova linija zatvorena... ta linija eksplodira iznutra", rekao je on, dodajući da Iran možda ima samo "oko tri dana" prije nego što se suoči s unutrašnjim pritiskom.

Odluka o odlaganju nuklearnih pregovora povećala je neizvjesnost oko trajnosti prekida vatre, dok Trump zadržava čvrst stav o sprečavanju Irana da nastavi obogaćivanje uranija.