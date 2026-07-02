Američka ekonomija u junu otvorila 57.000 radnih mjesta, manje od očekivanog Stopa nezaposlenosti pala na 4,2 posto, ispod tržišnih očekivanja od 4,3 posto

Američka ekonomija je u junu otvorila 57.000 radnih mjesta, što je znatno ispod tržišnih očekivanja, dok se stopa nezaposlenosti malo mijenjala i iznosi 4,2 posto, saopštio je u četvrtak Biro za statistiku rada (BLS), javlja Anadolu.

Tržišne procjene predviđale su da će broj zaposlenih izvan poljoprivrednog sektora porasti za 114.000, a da će stopa nezaposlenosti iznositi 4,3 posto.

Zapošljavanje je nastavilo bilježiti trend rasta u sektorima profesionalnih i poslovnih usluga, socijalne pomoći i zdravstvene zaštite, dok je u sektoru razonode i ugostiteljstva došlo do gubitka radnih mjesta.

Sektor profesionalnih i poslovnih usluga otvorio je 36.000 radnih mjesta, dok je sektor socijalne pomoći zabilježio rast za 25.000, predvođen uslugama za pojedince i porodice. Zapošljavanje u zdravstvu poraslo je za 22.000, iako sporijim tempom u poređenju s prosječnim mjesečnim rastom u prethodnih 12 mjeseci.

U međuvremenu, zapošljavanje u sektoru ugostiteljstva i razonode palo je za 61.000, što odražava slabije sezonsko zapošljavanje od uobičajenog.

Broj nezaposlenih osoba neznatno se mijenjao i iznosi 7,1 milion, dok je stopa učešća radne snage pala za 0,3 procentna poena na 61,5 posto.

Prosječna zarada po satu za sve zaposlene u privatnom nepoljoprivrednom sektoru porasla je za 0,3 posto na 37,64 dolara, što je za 3,5 posto više u odnosu na isti period prošle godine.

Podaci o rastu broja radnih mjesta za april i maj revidirani su naniže za ukupno 74.000, pri čemu je podatak za april smanjen na 148.000, a za maj na 129.000.