Objavljeni novi snimci turskog nacionalnog borbenog aviona KAAN-a

Ali Atar
31. juli 2026.•Ažuriranje: 31. juli 2026.
Turski nacionalni borbeni avion KAAN započeo je testove vožnje po pisti prije prvog leta novog prototipa.
Turska kompanija za zrakoplovnu i svemirsku industriju (TUSAS) objavila je nove snimke aviona KAAN-a putem svog naloga na turskoj društvenoj mreži NSosyal.
Na objavljenim snimcima prikazan je novi prototip aviona KAAN-a, na kojem još nije nanesena završna boja, kako se kreće po pisti u okviru zemaljskih testiranja.
Na snimcima se vidi da je novi prototip započeo testove vožnje po pisti, koji predstavljaju jednu od faza pripreme aviona za letačka ispitivanja.
Prvi prototip KAAN-a izveo je prvi let 2024. godine.
Nakon prvog leta projekt je ušao u novu fazu, a proizvedeni su novi prototipovi koji će biti uključeni u nastavak letačkih testiranja.
Aktivnosti testiranja i razvoja projekta nastavljaju se s prototipovima P1 i P2, koji imaju znatno napredniju arhitekturu sistema.