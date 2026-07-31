Novi prototip KAAN-a započeo testove vožnje po pisti prije leta u okviru nastavka aktivnosti na razvoju aviona nove generacije

Objavljeni novi snimci turskog nacionalnog borbenog aviona KAAN-a Novi prototip KAAN-a započeo testove vožnje po pisti prije leta u okviru nastavka aktivnosti na razvoju aviona nove generacije

Turski nacionalni borbeni avion KAAN započeo je testove vožnje po pisti prije prvog leta novog prototipa.

Turska kompanija za zrakoplovnu i svemirsku industriju (TUSAS) objavila je nove snimke aviona KAAN-a putem svog naloga na turskoj društvenoj mreži NSosyal.

Na objavljenim snimcima prikazan je novi prototip aviona KAAN-a, na kojem još nije nanesena završna boja, kako se kreće po pisti u okviru zemaljskih testiranja.

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Na snimcima se vidi da je novi prototip započeo testove vožnje po pisti, koji predstavljaju jednu od faza pripreme aviona za letačka ispitivanja.

Prvi prototip KAAN-a izveo je prvi let 2024. godine.

Nakon prvog leta projekt je ušao u novu fazu, a proizvedeni su novi prototipovi koji će biti uključeni u nastavak letačkih testiranja.

Aktivnosti testiranja i razvoja projekta nastavljaju se s prototipovima P1 i P2, koji imaju znatno napredniju arhitekturu sistema.