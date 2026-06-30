U Splitu izmjereno 39,4 stepena Celzijusa, čime je nadmašen rekord star više od sedam decenija

Split danas zabilježio apsolutni temperaturni rekord U Splitu izmjereno 39,4 stepena Celzijusa, čime je nadmašen rekord star više od sedam decenija

Split je u ponedjeljak zabilježio najtopliji dan otkako se na Marjanu mjere temperature zraka, potvrđeno je nakon današnjih mjerenja.

Danas je u Splitu izmjereno 39,4 stepena Celzijusa, čime je oboren dosadašnji apsolutni rekord od 38,6 stepeni, koji je na snazi bio još od 5. jula 1950. godine, saopćeno je na osnovu podataka Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Rekord je potvrđen svega sat vremena nakon što je zabilježeno da su i Šibenik i Zadar istog dana imali najviše temperature zraka u historiji mjerenja za mjesec juni.

Nakon obaranja rekorda, temperatura na mjernoj stanici Marjan počela je blago opadati pa je u 14 sati izmjereno 37,8 stepeni Celzijusa.

Istovremeno, prema podacima DHMZ-a, najtopliji grad u Hrvatskoj u tom trenutku bio je Knin, gdje je izmjereno 39,2 stepena Celzijusa. Knin se približio svom junskom rekordu iz 2022. godine, kada je temperatura dostigla 40,4 stepena Celzijusa.