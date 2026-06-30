Satelitski podaci NASA-e pokazuju da je oštećeno 58.000 objekata, dok se oko 50.000 ljudi i dalje vodi kao nestalo

Spasioci u utrci s vremenom u Venecueli, UN strahuje od katastrofalnog broja poginulih Satelitski podaci NASA-e pokazuju da je oštećeno 58.000 objekata, dok se oko 50.000 ljudi i dalje vodi kao nestalo

Međunarodni spasilački timovi vode utrku s vremenom u Venecueli nakon razornog dvostrukog zemljotresa koji je pogodio zemlju 24. juna, dok novi satelitski podaci ukazuju na razmjere katastrofalnih razaranja.

Prema preliminarnoj analizi satelitskih podataka koju je objavila NASA, više od 58.000 objekata vjerovatno je oštećeno ili uništeno u zemljotresima jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru, najsnažnijim koji su pogodili ovu južnoameričku zemlju u više od jednog stoljeća.

Dok je zvanični broj poginulih, prema podacima administracije privremene predsjednice Delcy Rodriguez, porastao na 1.943, međunarodne organizacije upozoravaju da bi stvarni broj žrtava mogao biti znatno veći.

Rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija za Venecuelu Gianluca Rampolla del Tindaro potvrdio je u ponedjeljak da UN blisko sarađuje s lokalnim vlastima u upravljanju sve većim brojem smrtnih slučajeva.

"Nesumnjivo se suočavamo s većim brojem žrtava od dosad prijavljenog", rekao je Rampolla del Tindaro.

Dodao je da je, u dogovoru s lokalnim vlastima, pokrenuta nabavka 10.000 vreća za tijela.

Koordinator UN-a za hitnu humanitarnu pomoć Tom Fletcher izjavio je da će broj žrtava neminovno rasti, navodeći da Ujedinjeni narodi procjenjuju da se oko 50.000 ljudi i dalje vodi kao nestalo.

Procjenjuje se i da je oko 16.000 ljudi ostalo bez domova te su smješteni u improvizirane kampove širom zemlje.

Posebno teška tragedija zabilježena je u saveznoj državi La Guaira, koja je najteže pogođena zemljotresom. Prema svjedočenjima preživjelih, među nestalima je više od 100 državljana Venecuele koji su samo nekoliko sati prije katastrofe deportovani iz Sjedinjenih Američkih Država, nakon što se urušio objekt u kojem su bili smješteni.

Podaci sistema ICE Flight Monitor pokazuju da je avion s deportovanim osobama iz Miamija sletio na aerodrom Maiquetia u La Guairi neposredno prije zemljotresa. Letom je doputovalo 146 deportovanih državljana Venecuele, uključujući 19 žena i sedmero djece. Po dolasku su ih imigracione vlasti smjestile u lokalni hotel, koji se srušio tokom zemljotresa jačine 7,5 stepeni.

Ujedinjene nacije obično obustavljaju urbane operacije potrage i spašavanja između petog i sedmog dana nakon snažnog zemljotresa, najčešće nakon što u periodu od 24 do 48 sati nije pronađen nijedan preživjeli.

Uprkos ulasku u taj kritični period, specijalizirani međunarodni timovi i dalje pronalaze preživjele ispod ruševina. U dramatičnoj akciji u ponedjeljak izvučeno je živo malo dijete iz ruševina srušene zgrade u Caracasu, što je nakratko vratilo nadu usred teške operacije spašavanja.