Udruženje „Zoo planet“ u svom prihvatilištu zbrinjava napuštene, povređene i ugrožene životinje, pružajući im negu i utočište

Osam mladunaca emua - nova atrakcija prihvatilišta u Srbiji Udruženje „Zoo planet“ u svom prihvatilištu zbrinjava napuštene, povređene i ugrožene životinje, pružajući im negu i utočište

Osam mladunaca emua, starih mesec i po dana, nova su atrakcija „Zoo kutka“ u selu Kamenica kod Niša na jugu Srbije. Dok ove prinove prihvatilišta za životinje radoznalo istražuju travnati prostor, njihov otac ih ne ispušta iz vida i prati svaki njihov korak. Svakodnevicu ove desetočlane porodice zabeležila je i ekipa Anadolu.

Emui Nebojša i Milena imali su godinu i po dana kada su prošlog leta stigli u prihvatilište Udruženja “Zoo planet” iz Vojvodine.

„Ženka je prvo jaje snela pred Uskrs, a zatim je na svaka dva do četiri dana nosila još po jedno. Ukupno ih je bilo jedanaest. Mužjak je posle dve-tri nedelje legao na osam jaja i punih osam nedelja nije ustajao da jede, niti da pije vodu. Šestog juna izlegli su se mladunci i sada imamo osam pilića“, kaže predsednik Udruženja „Zoo planet“ Dušan Stojanović.

Kaže da zajedno sa volonterima prihvatilišta o ovoj vrsti ptica svakog dana nauči nešto novo. Najzanimljivije im je to što kod emua najveći deo roditeljske brige preuzima mužjak.

„On se mnogo više brine i o jajima, i o mladuncima nego ženka. Ona je bila više radoznala, priđe pa ih kljucne, dok je mužjak baš zaštitnički nastrojen. Mladunci ga prate u stopu, on ih greje tokom hladnih noći i uči kako da traže hranu“, govori Stojanović.

Dve nedelje posle izleganja mladunci su premešteni u otvoreni prostor gde sada provode najviše vremena istražujući okolinu. Rastu i dobro napreduju.

„Bitno je da od samog starta dobijaju kvalitetnu, visokoproteinsku hranu obogaćenu mineralima i kalcijumom, zato što brzo rastu i imaju velike kosti. Hranimo ih granulama za ćuriće i veće ptice, a uz to dobijaju voće, povrće i svežu travu. Sada i sami pronalaze insekte, pasu travu i upoznaju prostor“, objašnjava Stojanović.

Tokom vrelih dana, mladunci se rashlađuju pomoću prskalice, a u planu je da uskoro dobiju i jezerce. Iako su se mladunci već navikli na prisustvo ljudi, mužjak i dalje pažljivo čuva svoje potomstvo.

„Zaštitnički je nastrojen i prema pojedinim volonterima. Ima samo nekoliko ljudi kojima dozvoljava da uđu u njihov prostor, dok ostale upozorava da se ne približavaju“, kaže Stojanović.

Udruženje „Zoo planet“ u svom prihvatilištu zbrinjava napuštene, povređene i ugrožene životinje, pružajući im negu i utočište. Prostor je vikendima otvoren za posetioce koji upoznaju različite vrste životinja, hrane ih i provode vreme u prirodnom okruženju uz kafu ili domaće sokove. Zauzvrat, donacijama pomažu rad prihvatilišta koje treba da obezbedi hranu, lečenje i negu za više stotina životinja.