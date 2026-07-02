Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH s dužnosnicom Evropske komisije razgovarala i o aktivnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kao i ulozi međunarodne zajednice

Krišto s Kallas u Sarajevu razgovarala o evropskom putu BiH Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH s dužnosnicom Evropske komisije razgovarala i o aktivnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kao i ulozi međunarodne zajednice

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto u četvrtak se sastala s potpredsjednicom Evropske komisije i visokom predstavnicom EU-a za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kallas, kojoj je kazala kako je "političku volju i odgovornost svih dužnosnika potrebno je još nekoliko koraka" kako bi Bosna i Hercegovina "službeno otpočela pregovore" u EU-om, prenosi Anadolu.

Iz Vijeća ministara BiH saopćeno je kako se na sastanku razgovaralo i o drugim aktuelnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kao i ulozi međunarodne zajednice.



"Poput Bosne i Hercegovine koja počiva na konsenzusu tri konstitutivna naroda i postizanju održivih dogovora, takav pristup naših međunarodnih partnera potreban je i u našoj zemlji", navodi se u saopćenju.

Visoke političke dužnosnice razgovarale su i o događanjima u regiji i na nivou Evropske unije.



U saopćenju se navodi kako je proces proširenja je jedan od najvažnijih segmenata ukupnih politika EU-a koji jamči i Bosni i Hercegovini da kroz reforme i integracijske procese uspije postići standard zemalja članica EU-a.

"Na sastanku je zaključeno da nastavljamo kontinuiranu komunikaciju kako bismo pravili nužne iskorake i učinili sve da Bosnu i Hercegovinu približimo punopravnom članstvu", saopćeno je iz Vijeća ministara.

Kallas je u srijedu doputovala u Sarajevo, gdje je održala sastanak s Predsjedništvom BiH, a u četvrtak će posjetiti EUFOR-ov kamp u Butmiru kod Sarajeva.