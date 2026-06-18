Šefica evropske diplomatije rekla da ilegalna naselja na Zapadnoj obali podrivaju izglede za rješenje s dvije države

Kallas navela ilegalna izraelska naselja u javnoj razmjeni poruka s izraelskim ministrom vanjskih poslova Šefica evropske diplomatije rekla da ilegalna naselja na Zapadnoj obali podrivaju izglede za rješenje s dvije države

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas i izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar razmijenili su u četvrtak javne poruke na društvenim mrežama, pri čemu se rasprava fokusirala na politiku EU-a prema Izraelu i ilegalna izraelska naselja na okupiranoj Zapadnoj obali.

U poruci upućenoj Sa'aru, Kallas je naglasila važnost dijaloga između Evropske unije i Izraela uprkos političkim neslaganjima.

"Dragi Gideone, kao što znate, EU i Izrael povezuje mnogo toga. Cijenim naš dijalog i angažman te sam otvorena za njegov nastavak u tom duhu, s poštovanjem i konstruktivno", napisala je.

Kallas je rekla da dijalog ostaje temelj diplomatije i naglasila da je EU posvećena održavanju konstruktivnih odnosa s Izraelom.

Govoreći o naporima za rješavanje izraelsko-palestinskog sukoba, kazala je da rješenje s dvije države ostaje jedini održivi put ka postizanju mira na Bliskom istoku.

"EU je osudio ilegalna izraelska naselja na Zapadnoj obali koja sve više otežavaju ostvarenje tog cilja. To je stav EU", rekla je Kallas.

Sa'ar je javno odgovorio navodeći da Kallas nije negirala niti osudila izjave koje su joj pripisane i koje su objavljene u javnosti.

"Uz dužno poštovanje, čak ni u vašim komentarima ovdje ne negirate niti osuđujete ono što vam se pripisuje i što je javno objavljeno. To govori samo za sebe", napisao je.

Izraelski ministar rekao je da izjave koje se pripisuju Kallas u vezi s "apartheidom", prema njegovom saznanju, ne odražavaju stav Evropske unije.

"Stvar je jednostavna: ako ste zaista dali te odvratne i klevetničke izjave, stanite iza njih. Ako ih niste dali, onda ih negirajte", rekao je Sa'ar.

Dodao je da njegov stav o tom pitanju neće biti promijenjen dok se situacija ne razjasni.

Razmjena poruka dolazi usred dugotrajnih neslaganja između Evropske unije i Izraela oko širenja izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali i šireg pitanja obnove političkog procesa zasnovanog na rješenju s dvije države.