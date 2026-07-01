Šef bh. diplomatije poručio da je članstvo u EU strateški cilj, dok je visoka predstavnica potvrdila podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i reformskom procesu Bosne i Hercegovine

Konaković i Kallas: BiH ne smije propustiti evropski momentum Šef bh. diplomatije poručio da je članstvo u EU strateški cilj, dok je visoka predstavnica potvrdila podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i reformskom procesu Bosne i Hercegovine

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković razgovarao je danas u Sarajevu s visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednicom Evropske komisije Kajom Kallas o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, procesu evropskih integracija, reformskim prioritetima te ulozi Evropske unije u očuvanju stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine i regiona.

Konaković je zahvalio Kallas na angažmanu Evropske unije i njenoj ličnoj posvećenosti Bosni i Hercegovini, ocijenivši da njena posjeta predstavlja važan politički signal kontinuirane podrške evropskoj perspektivi zemlje. Naglasio je da BiH ostaje čvrsto opredijeljena za članstvo u Evropskoj uniji te da reformski proces mora ostati zajednički prioritet domaćih institucija i evropskih partnera.

Istakao je i da je Bosna i Hercegovina u potpunosti usklađena sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije, potvrđujući svoju evropsku orijentaciju i opredijeljenost zajedničkim evropskim vrijednostima.

Tokom sastanka posebna pažnja posvećena je očuvanju političke stabilnosti BiH i ulozi međunarodne zajednice u zaštiti Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustavnog poretka. Konaković je naglasio da su funkcionalne institucije i politička stabilnost neodvojivi od evropskog puta Bosne i Hercegovine, zbog čega je, kako je naveo, očuvanje punog mandata Ureda visokog predstavnika od ključnog značaja.

Dodao je da se bonske ovlasti trebaju koristiti isključivo kada je to neophodno, ali da njihovo postojanje predstavlja važan preventivni mehanizam protiv pokušaja podrivanja institucija i ustavnog poretka, sve do ispunjenja uslova 5+2.

Govoreći o izboru novog visokog predstavnika, Konaković je rekao da je Bosni i Hercegovini potrebna osoba koja razumije složenost političkog sistema, dosljedno štiti Dejtonski mirovni sporazum i doprinosi političkom dijalogu, nesmetanom radu institucija i nastavku reformi.

Konaković je također ocijenio da Milorad Dodik i SNSD, kako je naveo, pod kontrolom ruskog predsjednika Vladimira Putina, svojim secesionističkim djelovanjem i blokadama državnih institucija predstavljaju najveću prepreku evropskom putu Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, takva politika podriva reformski proces, ugrožava političku stabilnost i ide u prilog nastojanjima Ruske Federacije da uspori proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan.

Kallas je potvrdila čvrstu opredijeljenost Evropske unije očuvanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, istakavši da EU ostaje pouzdan partner BiH u procesu evropskih integracija.

Naglasila je da će Evropska unija nastaviti pružati punu podršku reformama, uz očekivanje da domaće institucije iskoriste postojeći evropski momentum i ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na putu ka članstvu.

Sagovornici su se saglasili da Bosna i Hercegovina ne smije propustiti postojeći evropski momentum te da nastavak reformi predstavlja zajedničku odgovornost domaćih institucija i evropskih partnera.